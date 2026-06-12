बांग्लादेश से सीरीज हारने पर भड़के ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंग्लिस, कहा- 'किसी ने भी कोई बड़ा...'

बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली है. गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह पहली वनडे सीरीज जीत है.

बांग्लादेश के खिलाफ लगातार दूसरा वनडे गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंग्लिस ने कहा, "जब इतनी जल्दी तीन विकेट गिर जाते हैं, तो उससे उबरना हमेशा मुश्किल होता है. मार्नस और जेवियर के बीच की साझेदारी शानदार थी. वे हमें ऐसे स्कोर तक ले गए जो शायद औसत से कम था, लेकिन कम से कम इसने हमें गेंदबाजी करने के लिए कुछ तो दिया. उन्होंने हमें मुकाबले की स्थिति में लाने का बेहतरीन काम किया. हमने मैदान पर कड़ी कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश की ओर से आखिर में हुई साझेदारी बहुत अहम थी. मुझे लगा कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छा खेला".

यह भी पढ़ें - FIFA World Cup Opening Ceremony: शकीरा के डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां; जानें क्या-क्या हुआ

उन्होंने कहा, पहले बल्लेबाजी का फैसला गलत नहीं था. अगर हम बिना विकेट गंवाए शुरुआती कुछ ओवर निकाल लेते, तो भी यह बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी पिच लग रही थी. यह पहले मैच जितनी तेज या उछाल वाली नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से रन बनाए जा सकते थे. व्यक्तिगत रूप से, मुझे अच्छी शुरुआत मिली लेकिन मैं अहम मोड़ पर आउट हो गया, जिससे मदद नहीं मिली. मार्नस और जेवियर ने हमें सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का शानदार काम किया, लेकिन आखिरकार वह काफी नहीं था".

187 के स्कोर को डिफेंड करने के सवाल पर इंग्लिस ने कहा, "आपको हमेशा विश्वास रखना होता है. आपको अपना सब कुछ झोंक देना होता है और खुद पर भरोसा रखना होता है. मुझे लगा कि नई गेंद के साथ पिच में अभी भी काफी कुछ था. अगर हम शुरुआती तीन या चार विकेट ले पाते, तो हम मुकाबले में बने रहते. मुझे लगा कि हमने बीच के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की और विकेट लेते रहे, जिससे हमें एक वास्तविक मौका मिला. लेकिन उस आखिरी साझेदारी ने हमसे मैच छीन लिया. हमें बस खेल के तीनों पहलुओं में और बेहतर होने की जरूरत है. हमारे खिलाड़ियों को अच्छी शुरुआत तो मिली है, लेकिन किसी ने भी कोई बड़ा योगदान नहीं दिया है. यह एक ऐसी चीज है जिसमें हम खुद को निराश कर रहे हैं".

उन्होंने कहा, "बांग्लादेश ने अब तक सीरीज में हमें बेहतर खेल से हराया है, इसलिए उन्हें जीत का पूरा श्रेय जाता है. हम फिर से एकजुट होंगे, मजबूती से वापसी करेंगे और सीरीज का समापन सकारात्मक अंदाज में करने की कोशिश करेंगे".

मैच पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. ऑस्ट्रेलिया 42 ओवर में 8 विकेट पर 187 रन पर थी, जब बारिश की वजह से पारी आगे नहीं बढ़ सकी. बांग्लादेश को डीएलएस नियम के तहत 41 ओवर में 192 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया. बांग्लादेश ने 35 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. रहमान ने 7 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे.

यह भी पढ़ें - FIFA World Cup 2026: अमेरिका में एंट्री न मिलने पर भड़का अर्जेंटीना, लोगों को देने लगा मुफ्त टीवी, जानिए क्यों