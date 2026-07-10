IND VS ENG: ब्रिस्टल में ढहा टीम इंडिया का किला, 27 साल पुराना रिकॉर्ड चकनाचूर

स्टल का मैदान लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खुशकिस्मत माना जाता रहा. यहां भारत ने लगातार कई यादगार जीत दर्ज की. 9 जुलाई 2026 को यह सिलसिला खत्म हो गया. इंग्लैंड ने चौथे टी20 मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर न सिर्फ पुराना रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली.

27 साल बाद टूटा ब्रिस्टल का रिकॉर्ड

भारत ने ब्रिस्टल में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 23 मई 1999 को खेला था. तब टीम ने केन्या को 94 रन से हराया था. इसके बाद 2002 में श्रीलंका के खिलाफ 63 रन की जीत मिली. 2007 में इंग्लैंड को 9 रन से हराया गया. 2014 का वनडे मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका. फिर 2018 में भारत ने इंग्लैंड को टी20 मैच में 7 विकेट से हराया.

इन पांच मुकाबलों में भारत ने चार जीत दर्ज की थी और एक मैच बेनतीजा रहा था. ब्रिस्टल में भारत का रिकॉर्ड शानदार माना जाता था लेकिन 2026 में यह सिलसिला खत्म हो गया और टीम को पहली बार इस मैदान पर हार मिली.

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कप्तान की पारी भी नहीं बचा सकी टीम

चौथे टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. हालांकि अय्यर ने शानदार 80 रन बनाकर पारी को संभाला. उनकी पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए.

यह स्कोर चुनौतीपूर्ण नहीं माना जा रहा था और इंग्लैंड ने इसे सही साबित कर दिया.

इंग्लैंड ने एकतरफा अंदाज में जीता मुकाबला

159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. टीम ने सिर्फ एक विकेट गंवाकर 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान हैरी ब्रूक ने 78 रन की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई.

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने चौथा टी20 मुकाबला भी अपने नाम किया और सीरीज पर कब्जा जमा लिया. वहीं भारत का 27 साल पुराना अजेय रिकॉर्ड भी खत्म हो गया.

ब्रिस्टल में भारत का शानदार इतिहास इस मुकाबले के बाद बदल गया. कई साल तक अजेय रहने वाली टीम को पहली बार यहां हार का सामना करना पड़ा. अब भारतीय टीम के सामने चुनौती होगी कि वह इस हार से सबक लेकर अगले मुकाबलों में मजबूत वापसी करे.

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