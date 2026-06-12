टी20 मुंबई 2026 के पहले सेमीफाइनल में अंधेरी आर्क्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो कप्तान शिवम दुबे रहे, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देकर मुकाबले का रुख अपनी टीम के पक्ष में मोड़ दिया. इस हार के साथ सरफराज खान की कप्तानी वाली आकाश टाइगर्स का खिताब जीतने का सपना भी टूट गया.



मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आकाश टाइगर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी. टीम को कप्तान सरफराज खान से अच्छी शुरुआत मिली. उन्होंने तेज बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों पर 34 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाया. अंधेरी आर्क्स के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में लगातार दबाव बनाए रखा. आसुसोज घाघरे ने चार ओवर में सिर्फ 21 रन देकर दो विकेट लिए और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. वहीं शिवम दुबे ने भी तीन ओवर में 16 रन खर्च कर एक विकेट अपने नाम किया.

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151 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अंधेरी आर्क्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. मुशीर खान बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद अर्जुन तेंदुलकर भी बल्ले से प्रभाव नहीं छोड़ सके और 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. हालांकि उन्होंने गेंदबाजी में एक विकेट हासिल किया, लेकिन बल्लेबाजी में टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी.



शुरुआती झटकों के बाद कप्तान शिवम दुबे ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली. उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 26 गेंदों में 79 रन ठोक दिए. उनकी पारी में एक चौका और पांच शानदार छक्के शामिल रहे. दुबे ने मैदान के चारों ओर रन बटोरे और आकाश टाइगर्स के गेंदबाजों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया.



दुबे की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत अंधेरी आर्क्स ने लक्ष्य हासिल कर लिया और टी20 मुंबई 2026 की पहली फाइनलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया. अब टीम की नजरें खिताब पर होंगी. दूसरी ओर आकाश टाइगर्स का सफर सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया. अब देखना दिलचस्प होगा कि शानदार फॉर्म में चल रही अंधेरी आर्क्स फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रख पाती है या नहीं.

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