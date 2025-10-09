हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा

कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा

जडेजा ने पहले टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. 104 रन की नाबाद पारी खेलने के साथ ही 4 विकेट लेकर वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 09 Oct 2025 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि करियर के अंत तक वह टेस्ट में 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे.

जियोस्टार से बात करते हुए पार्थिव पटेल ने कहा, "जडेजा को इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते देखना शानदार है. भारतीय प्रबंधन ने भी उन पर भरोसा दिखाया है और पांचवें, छठे या सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है. जब ड्रेसिंग रूम आप पर भरोसा करता है, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है. हालांकि वह मुख्य रूप से एक ऑलराउंडर हैं, विकेट लेने की क्षमता के साथ, उनका बल्लेबाजी योगदान अमूल्य हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी बल्लेबाजी अमूल्य रही और सीरीज ड्रॉ कराने में उनका अहम योगदान रहा."

पटेल ने कहा, "जडेजा लगभग 4,000 रन और 335 विकेट के साथ निस्संदेह भारत के सबसे महान ऑलराउंडर हैं. मुझे उम्मीद है कि वह अपने करियर के अंत तक 400 विकेट और 4,000 रन का आंकड़ा पार कर जाएंगे. यह एक बड़ी उपलब्धि है. वैश्विक स्तर पर, वह वर्तमान में नंबर एक ऑलराउंडर हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है. बेन स्टोक्स, पैट कमिंस और शाकिब अल हसन जैसे खिलाड़ियों से जडेजा कहीं आगे हैं. गेंदबाज और बल्लेबाज, दोनों के रूप में, सभी परिस्थितियों में उनकी असाधारण निरंतरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है. यह केवल कभी-कभार की चमक नहीं है; यह निरंतर प्रदर्शन है जो वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है.”

Published at : 09 Oct 2025 09:19 AM (IST)
Ravindra Jadeja INDIA
