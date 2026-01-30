विराट कोहली का एक और 'संन्यास'? 274 मिलियन फॉलोअर्स का तोड़ा दिल, Instagram अकाउंट गायब

विराट कोहली का एक और 'संन्यास'? 274 मिलियन फॉलोअर्स का तोड़ा दिल, Instagram अकाउंट गायब
Virat Kohli Instagram Account: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया है. उनके 274 मिलियन फॉलोअर्स थे. क्या कोहली ने खुद से अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट किया है?
विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुवार रात अचानक गायब हो गया. उनके फैंस इससे हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट भी नहीं किया था कि वह सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं या कुछ समय के लिए दूरी बना रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्रिकेटर ने खुद से ऐसा किया है उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है.
इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में विराट कोहली से आगे कोई क्रिकेटर नहीं है, उनके 274 मिलियन फॉलोअर्स थे. अब जब फैंस उनका अकाउंट देख रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा. सभी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
विराट कोहली अभी अपने परिवार के साथ लंदन में रहते हैं, उनका एक बेटा और एक बेटी है. वह टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं बस टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. हाल ही में वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत आए थे, जिसके तुरंत बाद लंदन लौट गए.
Virat Kohli, Instagram account deactivate @grok check... See more pic.twitter.com/JZhJUlB1Nm— 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚𝐧𝐝 (@Ramanand06X) January 29, 2026
🚨 Virat Kohli and his brother, Vikas Kohli, have both deactivated their Instagram accounts.— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) January 29, 2026
I hope everything is fine. 🙏 pic.twitter.com/sMA7dPHcFx
कोहली का अकाउंट सस्पेंड या कोई ग्लिच?
सोशल मीडिया पर फैंस हैरान हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली के भाई विकास कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट भी गायब है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों का अकाउंट किसी ग्लिच की वजह से कैसे गायब हो सकता है. इस कारण फैंस भी हैरान हैं और सबसे बड़ा सवाल है क्या कोहली ने खुद से अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट किया है? या ये किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण या किसी गलती से हुआ डीएक्टिवेट हुआ है.
