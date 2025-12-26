Watch: श्रेयस अय्यर ने शुरू की बल्लेबाजी, IND vs NZ सीरीज से करेंगे वापसी? जानिए ताजा अपडेट

भारत की अगली इंटरनेशनल सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है. 11 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी, जिसके लिए बीसीसीआई को अभी टीम का ऐलान करना है. सभी की निगाहें श्रेयस अय्यर की वापसी पर है, कि क्या वह इस सीरीज में शामिल किए जाएंगे. अय्यर अभी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उन्होंने नेट पर बल्लेबाजी शुरू कर दी है. उपकप्तान अय्यर ने खुद इसका वीडियो शेयर किया है.

श्रेयस अय्यर भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान हैं, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे में चोटिल हुए थे. उन्होंने कैच के लिए डाइव लगाई, इस दौरान उनकी पसलियों में चोट लगी. वह दर्द में थे, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया. रिपोर्ट में इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. अब उनको लेकर खबर पॉजिटिव है, वह तेजी से रिकवर हो रहे हैं और नेट पर बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर चुके हैं.

Shreyas Iyer's first net Season after injury at cci on 24th December



He batted around one hour without any discomfort and went to coe the next day

He is currently at coe pic.twitter.com/zUj4KnL6sL — Sawai96 (@Aspirant_9457) December 26, 2025

क्या IND vs NZ वनडे सीरीज में खेलेंगे अय्यर?

भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा. दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट और तीसरा मैच इंदौर में 18 जनवरी को होगा. इसके बाद दोनों देशों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए बीसीसीआई स्क्वाड का ऐलान कर चुका है लेकिन वनडे टीम का ऐलान होना अभी बाकी है.

श्रेयस अय्यर अभी बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं, तेजी से रिकवर हो रहे हैं और बल्लेबाजी का अभ्यास भी शुरू कर चुके हैं लेकिन मुश्किल है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी करे. बीसीसीआई उपकप्तान की वापसी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहेगा, लेकिन हां अगर वह पूरी तरह फिट हुए तो इस सीरीज में खेल सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया था कि श्रेयस अय्यर नियमित रूप से जिम कर रहे हैं, उनको लेकर कोई समस्या नहीं दिख रही है लेकिन उनका खेलना या नहीं खेलना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा.