हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVirender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई

Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई

Happy Birthday Virender Sehwag: वीरेंद्र सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में हुआ था. क्रिकेट जगत उन्हें एक बेखौफ, विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जानता है.

By : शिवम | Updated at : 20 Oct 2025 09:56 AM (IST)
आज वीरेंद्र सहवाग का 47वां जन्मदिन है. नजफगढ़ का नवाब, मुल्तान का सुल्तान नाम से पहचाने जाने वाले सहवाग को क्रिकेट जगत बेखौफ और विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जानता है. उन्होंने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेला, कप्तानी की और इस दौरान कई ऐसे रिकार्ड्स बनाए, जिन्हे आज भी तोड़ना किसी के लिए आसान नहीं है.

वीरेंद्र सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर, 1978 को दिल्ली के नजफगढ़ में हुआ था. उन्होंने 14 साल के क्रिकेट करियर ने भारत के लिए 374 इंटरनेशनल मैच खेले. इनमें उन्होंने कुल 17,253 रन बनाए. उनका टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 319 रन का है, वह वनडे में भी दोहरा शतक लगा चुके हैं. सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 38 शतक (23 टेस्ट, 15 वनडे) और 72 अर्धशतक लगाए हैं.

  • 104 टेस्ट- 8586 रन (82.23 स्ट्राइक रेट)
  • 251 वनडे- 8273 रन (104.33 स्ट्राइक रेट)
  • 19 टी20- 394 रन (145.38 स्ट्राइक रेट)

सहवाग के 4 महारिकार्ड्स

1- कप्तान के तौर पर वीरेंद्र सहवाग के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है. सहवाग ने 8 दिसंबर, 2011 को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन बनाए थे. इस मैच में वह कप्तान थे. उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई कप्तान नहीं तोड़ पाया है और आज भी इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है.

2- टेस्ट क्रिकेट में 2 बार तिहरा शतक जड़ने वाले वीरेंद्र सहवाग एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं. सहवाग ने टेस्ट में 2 बार तिहरे शतक लगाए हैं, एक पारी उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ (309) खेली थी जो उनकी टेस्ट में सबसे बड़ी पारी भी है. दूसरा तिहरा शतक उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ (309) मुल्तान में लगाया था.

3- दुनिया में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी वीरेंद्र सहवाग के नाम है. उन्होंने साल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 278 गेंदों पर तिहरा शतक पूरा किया था. चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले में सहवाग ने 304 गेंदों में 319 रन बनाए थे, इस पारी में उन्होंने 42 चौके और 5 छक्के जड़े थे.

4- एक टेस्ट मैच में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय वीरेंद्र सहवाग हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दिसंबर, 2009 में खेले गए टेस्ट में एक दिन में 284 रन बनाए थे. सहवाग इस मैच में अपने तिहरे शतक से चूक गए थे, वह 293 रन पर आउट हो गए थे.

Published at : 20 Oct 2025 09:12 AM (IST)
