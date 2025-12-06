भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच सिर्फ सीरीज का निर्णायक मुकाबला नहीं, बल्कि विराट कोहली के लिए एक और ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है. ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम में होने वाला यह मैच कोहली को वनडे क्रिकेट में लगातार तीन शतक लगाने का मौका दे रहा है, जो अब तक सिर्फ कुछ ही बल्लेबाजों ने हासिल किया है.

कोहली का फॉर्म सीरीज में बेहतरीन रहा

इस सीरीज के पहले दोनों मैचों में विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला. पहले रायपुर और फिर रांची में उन्होंने शानदार शतक लगाए. दोनों मैचों में कोहली ने जिस तरह शुरुआती गेंदों से ही अटैक करना शुरू किया, उसने दिखा दिया कि यह स्टार बल्लेबाज अपने करियर के सुनहरे दौर की फिर से याद दिला रहा है.

ऐसे में तीसरे वनडे में भी उनकी पारी पर सबकी नजरें होंगी. अगर कोहली यहां भी शतक जड़ते हैं, तो वह वनडे में लगातार तीन शतक लगाने वाले एलीट क्लब में दोबारा शामिल हो जाएंगे.

पहले भी कर चुके हैं शतकों की हैट्रिक

कोहली इससे पहले भी यह कारनामा कर चुके हैं. साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्होंने गुवाहाटी (140), विशाखापत्तनम (157*) और पुणे (107) में लगातार तीन शतक ठोके थे. भारत के लिए ऐसा करने वाले वह पहले खिलाड़ी थे. बाद में रोहित शर्मा ने भी 2019 विश्व कप में लगातार तीन शतक लगाकर यह उपलब्धि दोहराई.

कौन-कौन हासिल कर चुका है यह दुर्लभ उपलब्धि?

वनडे क्रिकेट के इतिहास में लगातार तीन शतक लगाना बेहद दुर्लभ रहा है. अब तक सिर्फ 13 खिलाड़ी ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए हैं.

इसकी शुरुआत 1982-83 में पाकिस्तान के जहीर अब्बास ने की थी. उन्होंने भारत के खिलाफ ये कारनामा किया था.

सबसे लंबी शतकों की सीरीज का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा के पास है. उन्होंने 2015 विश्व कप में लगातार चार शतक जड़कर इतिहास रचा था.

साउथ अफ्रीका के ही खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक भी इस इस सूची में जगह बना चुके हैं. डी कॉक ने 2013 में भारत के खिलाफ लगातार तीन शतक जड़े थे.

इस लिहाज से कोहली अगर विशाखापत्तनम में शतक लगाते हैं, तो वह इस लिस्ट में दो बार नाम दर्ज कराने वाले बेहद दुर्लभ खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे.

भारत की जीत की कुंजी है कोहली

गौर करने वाली बात यह है कि जब भी कोहली शतक लगाते हैं, भारत के मैच जीतने की संभावना 83% तक बढ़ जाती है. ऐसे में निर्णायक मुकाबले में कोहली की पारी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होगी. सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और घरेलू मैदान पर हार से बचने के लिए भारत स्टार बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद होगी.