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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत के लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं या चीन के नागरिक? आंकड़ों से समझ लें पूरा हिसाब

भारत के लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं या चीन के नागरिक? आंकड़ों से समझ लें पूरा हिसाब

India Vs China Spending: भारत और चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत और चीन में से कौन से नागरिक सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं.

Reported By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Jun 2026 07:42 PM (IST)
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  • चीनी उपभोक्ता भारतीय उपभोक्ताओं से तीन गुना अधिक पैसा खर्च करते हैं।
  • भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू खपत पर अधिक निर्भर (58%+) है।
  • चीन का विकास निवेश-विनिर्माण से, भारत खाद्य-आवास पर अधिक खर्चता।

India Vs China Spending: भारत और चीन दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से भी एक हैं. हालांकि जब खर्च करने की आदतों की बात आती है तो तस्वीर पहली नजर में दिखने की तुलना में काफी ज्यादा अलग है. चीनी उपभोक्ता कुल मिलाकर काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और काफी ज्यादा क्रय शक्ति का आनंद लेते हैं. इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू खपत पर काफी ज्यादा निर्भर करती है. 

कितना खर्च करते हैं चीनी उपभोक्ता? 

चीन का कुल वार्षिक घरेलू उत्पाद एक्सपेंडिचर लगभग 7.5 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है. इसी के साथ भारत में यह लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर है. इसका मतलब है कि चीनी उपभोक्ता सामूहिक रूप से भारतीयों की तुलना में लगभग तीन गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की काफी बड़ी अर्थव्यवस्था और उच्च औसत आय स्तर है.

ज्यादा आय से चीन को खर्च करने में फायदा

चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 13000 डॉलर है. इसी के साथ भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 2700 डॉलर है. यह पर्याप्त इनकम अंतर चीनी नागरिकों के लिए ज्यादा क्रय शक्ति में बदल जाता है. यही वजह है कि चीन में उपभोक्ता औसत भारतीय परिवार की तुलना में घर, इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्रा, मनोरंजन और प्रीमियम सेवाओं पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं.

भारत उपभोक्ता खर्च पर ज्यादा निर्भर 

हालांकि चीनी नागरिक पूरी तरह से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं लेकिन जब खर्च को अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी के रूप में मापा जाता है तो भारत आगे है. भारत की जीडीपी में घरेलू खपत का हिस्सा 58% से ज्यादा है. यह उपभोक्ता मांग को आर्थिक विकास के सबसे बड़े चालकों में से एक बनाता है. इसकी तुलना में चीन के सकल घरेलू उत्पाद में उपभोक्ता व्यय का योगदान सिर्फ 37% से 40% है. 

चीन का विकास निवेश और विनिर्माण से प्रेरित 

चीन की अर्थव्यवस्था सरकार के नेतृत्व वाली बुनियादी ढांचा परियोजना, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात पर काफी ज्यादा निर्भर करती है. चीनी परिवार भी भारतीयों की तुलना में अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं. यह ज्यादा बचत दर चीन को अकेले उपभोक्ता खर्च के बजाय जरूरी संसाधनों को विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं में लगाने की अनुमति देता है. 

भारत और चीन अपना सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च करते हैं?

भारतीय परिवारों में खाद्य और पेय पदार्थ घरेलू खर्च का लगभग 27% से 30% हिस्सा है. आवास, बिजली, पानी, एलपीजी, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, मोबाइल सेवाओं और शिक्षा पर भी जरूरी राशि खर्च की जाती है. 

इसी के साथ चीनी उपभोक्ता आवास, घरेलू अपग्रेड और आधुनिक उपकरणों पर भारी खर्च करते हैं. बाहर खाना, पर्यटन, मनोरंजन, गेमिंग और डिजिटल सेवाएं भी घरेलू बजट का एक जरूरी हिस्सा हैं. इन सबके अलावा चीनी नागरिक व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, फिटनेस, कल्याण उत्पादों और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में भारी निवेश करते हैं.

यह भी पढ़ेंः नोएडा के पुराने सेक्टर और नए सेक्टरों में कितना अंतर, जानें कमाई के मामले में कौन आगे?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Expenditure India Vs China Spending Purchasing Power
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