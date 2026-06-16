ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अभी बांग्लादेश दौरे पर है, जहां बुधवार से 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है. पहला मैच चट्टग्राम में खेला जाएगा. इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 1-2 से हार चुकी है. इतिहास में पहली बार हुआ जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीती. अब टी20 में ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उतरना चाहती है, जिसके लिए खास तौर पर कई खिलाड़ियों को बांग्लादेश बुलाया गया है. चोट के कारण वनडे से बाहर हुए कप्तान मिचेल मार्श टी20 में वापसी कर रहे हैं. देखें पहले टी20 में भारत किस एकादश के साथ उतर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का हिस्सा रहे कुछ खिलाड़ियों को टी20 में आराम दिया गया है, कई चोट से जूझ रहे हैं. जोएल डेविस, टिम डेविड, जोश फिलिप, स्पेंसर जॉनसन, आरोन हार्डी जैसे खिलाड़ियों को टी20 के लिए खास तौर पर बांग्लादेश बुलाया गया, ये सभी मैच विनर प्लेयर हैं.

मिचेल मार्श की भी वापसी

मिचेल मार्श वनडे सीरीज में चोट के कारण नहीं खेले थे, माना जा रहा था कि वह टी20 सीरीज में भी शायद ही खेले लेकिन वह रिकवर हो चुके हैं और टी20 में वापसी के लिए तैयार हैं. मार्श की गैरमौजूदगी में जोश इंग्लिस ने वनडे टीम की कमान संभाली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 1-2 से सीरीज हार गई.

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भारतीय मूल के खिलाड़ी को मिल सकता है मौका

पहले टी20 में निखिल चौधरी को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, जिनके पास अभी भी ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट वीजा नहीं है. बता दें कि डोमेस्टिक में पंजाब से खेल चुके निखिल 2020 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, कोरोना ऑउटब्रेक के बाद वह वहां फंस गए और फिर वहीं रहने लगे. हालांकि ICC के नियमों के चलते वह ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में चुने जा सके, वह 5 साल से अधिक समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं.

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ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन

मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, निखिल चौधरी, एडम जम्पा, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस.