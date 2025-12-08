भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच कई कारणों से खास रहा. टीम इंडिया ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से अपने नाम की. सीरीज में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले कोहली ने विशाखापत्तनम में भी नाबाद 65 रन ठोककर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता. हालांकि मैच के बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, वह उनका गौतम गंभीर के साथ एक कोल्ड मोमेंट है.

रोहित को गले लगाया, लेकिन गंभीर से दूरी?

विशाखापत्तनम में 271 रन के टारगेट का पीछा करते हुए जैसे ही भारत ने जीत के रन बनाए, कोहली उत्साह में अपने सभी साथियों और सपोर्ट स्टाफ को गले लगाते नजर आए. रोहित शर्मा के साथ उनका इंटरेक्शन और दोनों के गले मिलने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जहां कोहली के चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही थी. रोहित शर्मा को तो उन्होंने गर्मजोशी से हग किया.

Virat Kohli hugged everyone except Gautam Gambhir #INDvsSA3rdodi pic.twitter.com/dir71IPb7Q — Suraj Gupta (@SurajGu85705673) December 6, 2025

लेकिन जैसे ही कोहली हेड कोच गौतम गंभीर के पास पहुंचे, फैंस ने नोटिस किया कि उनका व्यवहार अचानक बदल गया. कोहली और गंभीर के बीच हैंडशेक और छोटे से हग के दौरान कोहली की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ‘फॉर्मल’ और ‘कम एक्सप्रेसिव’ दिखी. हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसे लेकर कोई विवाद खड़ा हो, लेकिन फैंस ने इसका अपने-अपने अंदाज में विश्लेषण शुरू कर दिया.

गंभीर के बयान ने बढ़ाई हलचल

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने साफ कहा कि 2027 ODI वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है, इसलिए अभी यह तय नहीं किया जा सकता कि कोहली और रोहित निश्चित तौर पर टीम का हिस्सा होंगे या नहीं. उन्होंने कहा कि टीम में आए युवा खिलाड़ियों ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को ज्यादा मौके देना जरूरी है ताकि वे ODI क्रिकेट में मजबूत विकल्प बन सकें.

गंभीर ने खासकर ऋतुराज गायकवाड़ पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने दबाव में शतक लगाकर दिखाया कि वह किसी भी पोजिशन पर टीम को स्थिरता दे सकते हैं.