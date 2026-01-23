हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिग्गज भारतीय एथलीट के संन्यास पर विराट कोहली ने दी प्रतिक्रिया, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

दिग्गज भारतीय एथलीट के संन्यास पर विराट कोहली ने दी प्रतिक्रिया, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

Virat Kohli on Saina Nehwal Retirement: भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के संन्यास पर विराट कोहली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Jan 2026 04:01 PM (IST)
20 जनवरी के दिन भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नहवाल ने संन्यास का एलान किया था. नेहवाल का कहना था कि अब उनका शरीर इस खेल की शारीरिक मांगों को सहन नहीं कर सकता है. भारतीय खेल जगत ने साइना नेहवाल को उनके ऐतिहासिक करियर को लेकर बधाई दी और संन्यास के बाद के जीवन के लिए शुभकामनाएं भेजीं. अब विराट कोहली ने भी साइना नेहवाल (Virat Kohli on Saina Nehwal Retirement) को बधाई दी और कहा कि पूरे भारत को उनपर गर्व है.

विराट कोहली ने शुभकामनाएं

विराट कोहली ने साइना नहवाल के संन्यास पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "साइना नेहवा, भारतीय बैडमिंटन को विश्व में खास स्थान दिलाने वाले ऐतिहासिक करियर के लिए आपको बधाई. आपको सुखद, सार्थक और संतुष्टिदायक संन्यास की बधाई. भारत को आप पर गर्व है."

साइना नेहवाल की उपलब्धियां

2012 लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था. वो ओलंपिक्स में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थीं. उनकी उपलब्धियों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा और साल 2015 में वो विश्व की नंबर-1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थीं. वहीं 2015 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था. मगर करियर के अंतिम वर्षों में साइना नेहवाल चोटों से जूझती रहीं. इसके कारण उनके प्रदर्शन में भी गिरावट दर्ज की गई.

विराट कोहली की बात करें तो वो टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. वो अभी केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं और फिलहाल बेहतरीन फॉर्म में हैं. विराट अपनी पिछली 7 ODI पारियों में 123 के शानदार औसत से 616 रन बना चुके हैं. पिछली 7 पारियों में उनके बल्ले से 3 शतक और तीन अर्धशतकीय पारी भी निकली हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 23 Jan 2026 04:01 PM (IST)
Badminton Saina Nehwal Virat Kohli News VIRAT KOHLI
