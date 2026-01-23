क्यों चर्चा में आई शिवम दुबे की हेयरस्टाइल? 90s के लोग हुए इमोशनल; आ गई मां की याद
सोशल मीडिया पर शिवम दुबे की हेयरस्टाइल को लेकर काफी चर्चा हो रही है. तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों दुबे की हेयरस्टाइल वायरल हुई.
भारत के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रहे हैं. बीते बुधवार नागपुर में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले से शिवम दुबे की हेयरस्टाइल (Shivam Dube Hairstyle) ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. उनकी हेयरस्टाइल ने 90 के दशक के लोगों को मां की याद दिला दी. तो आइए जानते हैं कि दुबे की हेयरस्टाइल को लेकर पूरा माजरा क्या है.
बात दरअसल कुछ ऐसी है कि दुबे पहले टी20 के दौरान उस तरह की हेयरस्टाइल में नजर आए, जैसे बचपन में मां अपने बेटों की हेयरस्टाइल बनाया करती थीं. सोशल मीडिया पर उनके लुक को लेकर काफी रिएक्शन देखने को मिले. हर कोई दुबे के लुक को देखने के बाद अपने बचपन और मां को याद करता नजर आया.
दुबे की हेयरस्टाइल पर रिएक्शन
एक यूजर ने दुबे के लुक को टीवी शो 'तारक महता का उल्टा चश्मा' में बागा के किरदार से जोड़ा, तो वहीं कुछ लोगों ने दुबे की हेयरस्टाइल को दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ मिलाया. बाकी एक यूजर ने 2 तस्वीरों के साथ तुलना करते हुए लिखा, "जब मैं खुद तैयार होकर जाता था और जब मम्मी तैयार करके स्कूल भेजती थी." इसी तरह लोगों ने अपने रिएक्शन दिए.
Shivam Dube hairstyle 😭#indvsnzt20 pic.twitter.com/2X1GW8O2Pr— 💙 (@Alreadysad__) January 21, 2026
Axar Patel, Arshdeep Singh, and Ravi Bishnoi teamed up to poke fun at Shivam Dube’s new hairstyle. 😂— Jara (@JARA_Memer) January 23, 2026
Shivam Dube laughed it off and replied: “It’s called a cute hairstyle!” 😎 pic.twitter.com/0aT2xrOvPE
Shivam dube hairstyle is inspired by lord Bagha pic.twitter.com/sugNSeC1r3— MeetPatel (@im_mpatel) January 22, 2026
Obvious Shivam Dube hairstyle inspiration pic.twitter.com/OT9kEKXzI0— Ramesh (@rmshnt27) January 22, 2026
Shivam Dube changed his hairstyle and netizens were quick to spot him despite of firepower batting display of Abhishek Sharma— Jai Bharat 🇮🇳 (@jaijagannath081) January 22, 2026
#விசில் जवान शहीद #Whistle
Election Commission Of India #TereIshkMein #TNElection2026 pic.twitter.com/iAiMCIzx6y
राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया वीडियो
वहीं राजस्थान रॉयल्स ने शिवम का एक वीडियो शेयर किया. वीडियो के जरिए उन्होंने दुबे की वायरल हेयरस्टाइल को दिखाया. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "सभी भारतीय मांओं की पसंदीदा हेयरस्टाइल."
Every Indian mother’s fav hairstyle 😂💗 pic.twitter.com/gwuAczvONN— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) January 23, 2026
पहले टी20 में बैटिंग से हुए फ्लॉप
बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में शिवम दुबे बल्ले से फ्लॉप नजर आए. उन्होंने बैटिंग करते हुए सिर्फ 09 रन स्कोर किए. वहीं गेंदबाजी में उन्होंने कमाल करते हुए 2 विकेट चटकाए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे टी20 में दुबे का प्रदर्शन कैसा रहता है.
