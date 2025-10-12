इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
Virat Kohli Instagram Post Charges: विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले भारतीय हैं. भारत के ये स्टार बल्लेबाज इंस्टा पर एक पोस्ट डालने के लिए करोड़ों रुपये फीस लेते हैं.
Virat Kohli Instagram Post Fee: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया है. विराट की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. कोहली इस समय इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले भारतीय हैं. विराट कोहली के इंस्टा 273 मिलियन फॉलोअर्स हैं. विराट की इस फैन फॉलोइंग की वजह से वे कई कंपनियों के पेड प्रोमोशन करते हैं. इसके लिए विराट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कोलोबोरेशन में शेयर करने के ही करोड़ों रुपये लेते हैं.
इंस्टा पर एक पोस्ट डालने की विराट की फीस
विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के फेस आइकन बन चुके हैं. भारत के इस स्टार बल्लेबाज के पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करने के करीब 1.4 मिलियन डॉलर फीस लेते हैं, जो कि भारतीय करेंसी में 12.5 करोड़ रुपये के करीब है. विराट कोहली सोशल मीडिया पर कई बड़े ब्रैंड्स के लिए प्रमोशन करते हैं, इनमें फिलिप्स, PUMA और MRF टायर्स जैसे ब्रांड शामिल हैं. वहीं इंस्टाग्राम की तरफ से भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डालने के लिए फेमस पर्सनेलिटी को मोटी रकम मिलती है. लेकिन विराट कोहली की तरफ से कभी भी इन दावों को लेकर खुलासा नहीं किया गया है कि उन्हें एक पोस्ट शेयर करने के लिए कितने रुपये मिलते हैं.
विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया दौरा
विराट कोहली बीते सात महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. अब वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज में खेलेंगे. विराट टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. कोहली जब इन दोनों फॉर्मेट में खेल रहे थे, तब इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने के वे करीब 12 करोड़ रुपये चार्ज करते थे. विराट को लेकर दो साल पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था कि वे सोशल मीडिया से 11 करोड़ रुपये कमाते हैं. इस बारे में रेडिट की खबर के मुताबिक, विराट ने एक पोस्ट शेयर करके इन खबरों को गलत ठहराया था.
