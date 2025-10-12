साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर है, जहां दोनों देशों के बीच कुल 8 मैच खेले जाएंगे. शुरुआत टेस्ट सीरीज से हो रही है. पहला टेस्ट आज से गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुकाबला भारत के समयनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 10 बजे होगा. पाकिस्तान टेस्ट के कप्तान शान मसूद हैं जबकि साउथ अफ्रीका की कमान एडेन मार्क्रम के हाथों में हैं, जिनकी कप्तानी में टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता.

2 टेस्ट के बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टी20 और फिर 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. टेस्ट की बात करें तो दोनों टीमों के बीच इससे पहले 30 टेस्ट खेले गए हैं. 17 बार साउथ अफ्रीका जीती है और 6 बार पाकिस्तान, 7 मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं.

18 साल पहले पाकिस्तान में टेस्ट जीता था साउथ अफ्रीका

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में 2021 में 2 टेस्ट खेले थे, दोनों मैच पाकिस्तान ने जीते थे. साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में आखिरी टेस्ट 2007 में जीता था, वो मुकाबला कराची में हुआ था.

पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने कहा, "हमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के अपने पहले प्रतिद्वंद्वी के रूप में साउथ अफ्रीका का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. 17 साल बाद फैसलाबाद में वनडे क्रिकेट की वापसी एक महत्वपूर्ण पल है." बता दें कि वनडे सीरीज के सभी मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे. यहां आखिरी वनडे 2008 में हुआ था.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज 2025 शेड्यूल

12-16 अक्टूबर (लाहौर)

20-24 अक्टूबर (रावलपिंडी)

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल

28 अक्टूबर (रावलपिंडी)

31 अक्टूबर (लाहौर)

01 नवंबर (लाहौर)

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 शेड्यूल

04 नवंबर (फैसलाबाद)

06 नवंबर (फैसलाबाद)

08 नवंबर (फैसलाबाद)

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण भारत में कहां?

भारत में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मैचों का लाइव प्रसारण किसी भी चैनल पर नहीं हो रहा है. फैंस फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.