पूर्व कप्तान एमएस धोनी के शहर पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर किसके साथ दिखे?

India Vs South Africa ODI Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई, जिसमें टीम इंडिया को 2-0 से शर्मनाक हार मिली. टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस सीरीज के लिए भारतीय खिलाड़ियों के रांची पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. वहीं आज यानी 26 नवंबर, 2025 को पूर्व कप्तान विराट कोहली रांची पहुंच गए हैं.

रांची में विराट कोहली का जोरदार स्वागत

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के रांची पहुंचने के बाद जोरदार स्वागत किया गया. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली. जब कोहली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. विराट के साथ भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी सौरभ तिवारी भी दिखे. सौरभ झारखंड के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेला करते थे. वे 2008 में अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम में विराट कोहली के साथ खेले थे.

#WATCH | Jharkhand: Indian cricketer Virat Kohli arrives in Ranchi ahead of the first India vs South Africa ODI match to be played on November 30 at the JSCA International Cricket Stadium. pic.twitter.com/ozsfFV0URQ — ANI (@ANI) November 26, 2025

विराट से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में रनों की उम्मीद

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद विराट कोहली पहली बार मैदान पर खेलते नजर आएंगे. विराट हाल में ही लंदन से वापस लौटे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट की शुरुआत खराब हुई थी. वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में कोहली खाता नहीं खोल पाए थे. हालांकि, तीसरे मैच में उन्होंने 81 गेंदों पर नाबाद 74 रनों की पारी खेली थी. इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने शतक लगाया था और टीम इंडिया को 9 विकेट से बड़ी जीत मिली थी.