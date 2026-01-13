परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर चर्चा में हैं. वजह सिर्फ उनका बल्ला नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम से सामने आया एक वीडियो है, जिसमें उनके बैटिंग से पहले की तैयारी साफ दिखाई दे रही है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रन की शानदार पारी खेलने वाले कोहली ने जहां टीम इंडिया को जीत दिलाई, वहीं मैदान के बाहर उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

ड्रेसिंग रूम का वीडियो हुआ वायरल

मैच के दौरान जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, एक फैन ने विराट कोहली का ड्रेसिंग रुम में तैयार होते हुए वीडियो बना लिया. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कोहली मैदान में उतरने से पहले किसी लंबी तैयारी में समय नहीं गंवाते. बस कुछ ही पलों में परफ्यूम लगाया, हाथों पर लोशन, थोड़ा सा कुछ खाया और फिर ग्लव्स पहनते ही उनका पूरा फोकस खेल पर आ जाता है. यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेज होती है, मानो हर कदम पहले से तय हो.

Virat Kohli’s routine before coming out to bat and his grand entry.🔥



King Kohli aura 🐐 pic.twitter.com/VLGbmHqUHU — Sonu (@Cricket_live247) January 12, 2026

इस वीडियो ने साफ कर दिया कि विराट कोहली सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि तैयारी के मामले में भी बेहद प्रोफेशनल हैं. उनका हर कदम तय होता है और वह किसी भी पल बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं.

पहले वनडे में विराट का जलवा

वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने एक जिम्मेदार और शानदार पारी खेली. भारत जब लक्ष्य का पीछा कर रहा था, तब कोहली ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और 93 रन बनाकर टीम की जीत की नींव रखी. इस पारी के दौरान उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे कर लिए और सचिन तेंदुलकर के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने. हालांकि वह शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी को फैंस ने खूब सराहा.

दूसरे वनडे में फिर दिखेगा विराट का दम?

क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि राजकोट में विराट कोहली एक और बड़ी पारी खेलेंगे और इस बार शतक पूरा करेंगे. अगर ऐसा हुआ, तो रिकॉर्ड्स की सूची में उनका नाम और ऊपर जाएगा.