Vijay Hazare Trophy Live Streaming: विराट-रोहित की मौजूदगी से विजय हजारे ट्रॉफी में बढ़ा रोमांच, यहां जानें पूरा शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 इस बार खास होने वाली है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी लंबे समय बाद घरेलू वनडे क्रिकेट में नजर आएंगे.

Updated at : 23 Dec 2025 02:44 PM (IST)
Vijay Hazare Trophy Live Streaming: भारत का सबसे बड़ा घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी इस बार खास वजहों से सुर्खियों में है. 24 दिसंबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट के लगभग सभी बड़े सितारे मैदान पर नजर आएंगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी लंबे समय बाद घरेलू वनडे क्रिकेट खेलते दिखेंगे, जिससे फैंस का उत्साह चरम पर है. ग्रुप स्टेज के मुकाबले 8 जनवरी तक चलेंगे, जबकि 12 जनवरी से नॉकआउट मैच खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला 18 जनवरी को होगा.

कई दिग्गज लेंगे हिस्सा

इस बार सिर्फ विराट और रोहित ही नहीं, बल्कि ऋषभ पंत, शुभमन गिल, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे कई स्टार खिलाड़ी भी अपनी-अपनी घरेलू टीमों के लिए खेलते नजर आएंगे. दरअसल, बीसीसीआई ने केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ियों के लिए यह नियम लागू किया है कि उन्हें घरेलू क्रिकेट में कम से कम दो विजय हजारे मैच खेलने होंगे.इसी वजह से इतने बड़े नाम इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं.

रोहित-विराट की घरेलू क्रिकेट में वापसी

विराट कोहली करीब 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे. टूर्नामेंट से पहले उन्होंने पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर के साथ कड़ी ट्रेनिंग की और अब दिल्ली टीम के साथ बेंगलुरु पहुंच गए हैं. वहीं रोहित शर्मा मुंबई टीम की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे. उन्होंने खुद पुष्टि की है कि वह 24 और 26 दिसंबर को जयपुर में सिक्किम और उत्तराखंड के खिलाफ दो मैचों में मैदान पर उतरेंगे.

टूर्नामेंट का फॉर्मेट और टीमें

2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें 32 टीमें एलीट डिवीजन में हैं, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी. इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होने हैं. प्लेट डिवीजन में छह टीमें शामिल हैं, जहां से प्रमोशन और डिमोशन का भी प्रावधान है.

  • Group A: केरल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा.
  • Group B: विदर्भ, हैदराबाद, बंगाल, बड़ौदा, असम, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर.
  • Group C: छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मुंबई, उत्तराखंड, सिक्किम.
  • Group D: रेलवे, आंध्रा, हरियाणा, गुजरात, सौराष्ट्र, दिल्ली, सर्विसेज, ओडिशा.

कहां और कब होंगे मुकाबले

ग्रुप स्टेज के मैच अहमदाबाद, बेंगलुरु, अलूर, जयपुर और राजकोट के अलग-अलग मैदानों पर खेले जाएंगे. सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होंगे.

कहां देखें लाइव?

लाइव प्रसारण - स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

मोबाइल और डिजिटल यूजर्स - जियोहॉटस्टार ऐप 

Published at : 23 Dec 2025 02:42 PM (IST)
Live Streaming Vijay Hazare Trophy VIRAT KOHLI Rohit SHarma
