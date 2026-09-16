सैमसन होंगे बाहर, वैभव को मौका? तीसरे टी20 में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन!

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की T20 सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है. टीम इंडिया ने सीरीज के दोनों मुकाबले जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और अब नजरें 17 सितंबर को होने वाले तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले पर हैं. इस मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा?

दरअसल, सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी. वहीं वैभव सूर्यवंशी को दोनों ही मैचों में बेंच पर बैठना पड़ा. पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 32 गेंदों पर 82 रन ठोक दिए थे. उनकी पारी में 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे. भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था. दूसरी तरफ संजू सैमसन इस मुकाबले में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे.

लेकिन दूसरे T20 में संजू सैमसन ने अपने बल्ले से जोरदार जवाब दिया. संजू ने महज 22 गेंदों पर 57 रन बनाए. उनकी पारी में 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई और भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली.

यानी अब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ही शानदार फॉर्म में हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए टीम मैनेजमेंट को ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करना होगा.

लेकिन तीसरा मुकाबला अब सिर्फ सीरीज जीतने के बारे में नहीं है. भारत सीरीज अपने नाम कर चुका है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट कुछ प्रयोग कर सकता है और इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी के खेलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि तीसरे T20 में वैभव को मौका देने पर विचार किया जा रहा है. एक संभावित विकल्प यह हो सकता है कि अभिषेक शर्मा को आराम दिया जाए और वैभव सूर्यवंशी तथा संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जाए. इससे भारत को एक दिलचस्प लेफ्ट हैंड-राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है.

वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो इस युवा बल्लेबाज ने इसी साल भारत के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया. वहां उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और Player of the Series का खिताब भी अपने नाम किया. जिम्बाब्वे सीरीज में वैभव और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. संजू सैमसन को उस दौरे पर आराम दिया गया था, इसलिए उम्मीद थी कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी वैभव और अभिषेक की ओपनिंग जोड़ी दिखाई दे सकती है.

लेकिन अफगानिस्तान सीरीज में संजू सैमसन की वापसी के साथ टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक और संजू की जोड़ी पर भरोसा जताया. अब दो मुकाबले हो चुके हैं. भारत सीरीज जीत चुका है. ऐसे में तीसरे T20 में वैभव को मौका देने का रास्ता काफी हद तक खुलता हुआ नजर आ रहा है और इस युवा खिलाड़ी को लेकर फैंस में भी जबरदस्त उत्साह है.

दिल्ली में खेले जा रहे इस पूरी सीरीज के दौरान कई जगह वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों वाले होर्डिंग्स भी नजर आए हैं. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से वैभव ने बहुत कम उम्र में फैंस के बीच एक खास पहचान बना ली है. ऐसे में स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शक भी उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं. पहले दो मुकाबलों में वैभव को मौका नहीं मिला. लेकिन अब जब भारत सीरीज जीत चुका है, तो तीसरे और आखिरी T20 में उनके खेलने की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं.

सवाल सिर्फ इतना है—क्या टीम मैनेजमेंट अभिषेक शर्मा को आराम देकर वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन की नई ओपनिंग जोड़ी उतारेगा? या फिर सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी अभिषेक और संजू की सफल जोड़ी पर ही भरोसा जताया जाएगा? इसका जवाब 17 सितंबर को तीसरे T20 में मिलेगा. लेकिन इतना तय है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस का इंतजार अब और बढ़ गया है.