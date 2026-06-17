हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआउट या नॉटआउट? वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल; वीडियो देखकर मिल जाएंगे सारे जवाब 

आउट या नॉटआउट? वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल; वीडियो देखकर मिल जाएंगे सारे जवाब 

Vaibhav Sooryavanshi Catch: वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान-ए के खिलाफ मुकाबले में शानदार कैच लपका था. अब वैभव का यह कैच सवालों को घेरे में आ गया है.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 17 Jun 2026 10:22 PM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान-ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के 5वें मुकाबले में शानदार कैच लपका. 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज ने कैच को एक बार में नहीं, दो बार में लिया. पहले उनके हाथ में गेंद आई और निकल गई. फिर दोबारा उन्होंने लंबी डाइव लगाकर कैच पूरा किया. लेकिन अब वैभव का कैच विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है. 

दरअसल कॉमेंटेटर की तरफ से वैभव के कैच पर सवाल उठा गया था. जब रिप्ले में कैच दिखाया गया था, तो कॉमेंटेटर को कहते हुए सुना गया कि हाफ कैच था, लग रहा था कि मिस हो गया था. उसके बाद जो उन्होंने डाइव मारकर कैच लिया है, वो काबिल-ए-तारीफ है. 

वैभव का कैच वाकई देखते बन रहा था. उन्होंने कैच को पूरा करने के लिए काफी लंबी डाइव लगाई थी. आपको बता दें कि वैभव का कैच पूरी तरह से वैध था. इस कैच के बाद अंपायर ने अफगान खिलाड़ी को आउट करार दिया. 

अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची इंडिया-ए 

बुधवार (17 जून) को अफगानिस्तान-ए के खिलाफ मैच में इंडिया-ए ने 101 रन से जीत हासिल करके ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह हासिल कर ली है. मैच में पहले बैटिंग करने के बाद इंडिया-ए ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 319 रन बनाए. फिर चेज के लिए उतरी अफगानिस्तान-ए टीम 36.5 ओवर में 218 रन पर सिमट गई. 

सीरीज में खामोश वैभव का बल्ला

सीरीज में वैभव का बल्ला खामोश दिखाई दिया है. चार मैचों में उन्होंने क्रमश: 14, 44, 21 और 38 रन बनाए हैं. चार मैचों में वैभव ने कुल 117 रन ही बनाए हैं. 

बताते चलें कि वैभव ने 2026 के आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप का खिताब जीता था. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले वैभव ने 16 मैचों की 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे. इस दौरान वैभव के बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले. 

 

यह भी पढ़ें: वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम, भारत ने किया टॉप; देखें पाकिस्तान कहां

Published at : 17 Jun 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi India A Vs Afghanistan A Vaibhav Sooryavanshi Catch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आउट या नॉटआउट? वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल; वीडियो देखकर मिल जाएंगे सारे जवाब 
आउट या नॉटआउट? वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल; वीडियो देखकर मिल जाएंगे सारे जवाब 
क्रिकेट
IND vs AFG 2nd ODI Innings Highlights: भारत ने 170 रन से जीता दूसरा वनडे, अफगानिस्तान ने गंवाई सीरीज; गिल-ईशान के गेंदूबाज चमके
भारत ने 170 रन से जीता दूसरा वनडे, अफगानिस्तान ने गंवाई सीरीज; गिल-ईशान के गेंदूबाज चमके
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम, भारत ने किया टॉप; देखें पाकिस्तान कहां
वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम, भारत ने किया टॉप; देखें पाकिस्तान कहां
क्रिकेट
दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर भारत ने जीती सीरीज, गिल-ईशान के बाद गुरनूर-अर्शदीप चमके
दूसरे वनडे में AFG को 170 रन से हराकर भारत ने जीती सीरीज, गिल-ईशान के बाद गुरनूर-अर्शदीप चमके
Advertisement

वीडियोज

PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
All-New Mini Countryman C | Bigger, Bolder & More Premium | #minicountryman #autolive
Samajwadi Party Split |Mahadangal: बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में टूटेगी साइकिल?
Sonu Nigam Health Update: Pinched Nerve की वजह से भारी हुई आवाज, फिर भी नहीं Cancel किया Concert
Sanchita Ugale Suicide Case: किस वजह से TV Actress ने उठाया ये कदम? | Ujjwal Sharma
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
बिहार
शिवसेना UBT के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU का बड़ा बयान, 'जो स्थिति…'
शिवसेना UBT के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU का बड़ा बयान, 'जो स्थिति…'
विश्व
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बॉलीवुड
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
विश्व
'मैंने 8 युद्ध रुकवाए', पीएम मोदी के सामने ट्रंप ने फिर दोहराया वॉर को लेकर अपना दावा
'मैंने 8 युद्ध रुकवाए', पीएम मोदी के सामने ट्रंप ने फिर दोहराया वॉर को लेकर अपना दावा
इंडिया
Explained: 2014 से 2026 तक कितने विधायक-सांसदों ने थामा बीजेपी का हाथ? PM मोदी ने कैसे बदली हवा, जानें क्या कहता एनालिसिस
2014-2026 तक कितने विधायक-सांसदों ने थामा बीजेपी का हाथ, PM मोदी ने 12 सालों में कैसे बदली हवा?
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget