आउट या नॉटआउट? वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल; वीडियो देखकर मिल जाएंगे सारे जवाब 

वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान-ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के 5वें मुकाबले में शानदार कैच लपका. 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज ने कैच को एक बार में नहीं, दो बार में लिया. पहले उनके हाथ में गेंद आई और निकल गई. फिर दोबारा उन्होंने लंबी डाइव लगाकर कैच पूरा किया. लेकिन अब वैभव का कैच विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है.

दरअसल कॉमेंटेटर की तरफ से वैभव के कैच पर सवाल उठा गया था. जब रिप्ले में कैच दिखाया गया था, तो कॉमेंटेटर को कहते हुए सुना गया कि हाफ कैच था, लग रहा था कि मिस हो गया था. उसके बाद जो उन्होंने डाइव मारकर कैच लिया है, वो काबिल-ए-तारीफ है.

वैभव का कैच वाकई देखते बन रहा था. उन्होंने कैच को पूरा करने के लिए काफी लंबी डाइव लगाई थी. आपको बता दें कि वैभव का कैच पूरी तरह से वैध था. इस कैच के बाद अंपायर ने अफगान खिलाड़ी को आउट करार दिया.

A VAIBHAV SOORYAVANSHI STUNNER. 🥶 pic.twitter.com/OS7SP2X83A — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 17, 2026

अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची इंडिया-ए

बुधवार (17 जून) को अफगानिस्तान-ए के खिलाफ मैच में इंडिया-ए ने 101 रन से जीत हासिल करके ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह हासिल कर ली है. मैच में पहले बैटिंग करने के बाद इंडिया-ए ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 319 रन बनाए. फिर चेज के लिए उतरी अफगानिस्तान-ए टीम 36.5 ओवर में 218 रन पर सिमट गई.

सीरीज में खामोश वैभव का बल्ला

सीरीज में वैभव का बल्ला खामोश दिखाई दिया है. चार मैचों में उन्होंने क्रमश: 14, 44, 21 और 38 रन बनाए हैं. चार मैचों में वैभव ने कुल 117 रन ही बनाए हैं.

बताते चलें कि वैभव ने 2026 के आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप का खिताब जीता था. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले वैभव ने 16 मैचों की 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे. इस दौरान वैभव के बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले.

यह भी पढ़ें: वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम, भारत ने किया टॉप; देखें पाकिस्तान कहां