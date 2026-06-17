वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम, भारत ने किया टॉप; देखें पाकिस्तान कहां
Most 400 Runs in ODI by Team: भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 402 रन बनाए थे. टीम ODI में सबसे ज्यादा 400 रन बनाने वाली टीम बन गई.
लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हराया. 403 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की पारी में कभी ऐसा नहीं लगा कि उनकी मंशा लक्ष्य तक पहुंचने की भी है. 400 प्लस रन से मेहमान टीम पर पहले ही मानसिक दबाव आ गया था. बता दें कि भारत अब संयुक्त रूप से वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम बन गई है.
हालांकि एक समय था जब लग रहा था कि भारत आज वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना सकता है. शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी हुई. गिल ने 110 गेंदों में 2 छक्के और 22 चौकों की मदद से 154 रन बनाए. वह भारत के लिए वनडे में 150 रन बनाने वाले सातवें कप्तान बने. ईशान ने 79 गेंदों में 125 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 14 चौके लगाए.
जब गिल आउट हुए, तब भारत का स्कोर 42.3 ओवरों में 360 रन था. 48 गेंदें बची थी, लग रहा था कि 70-80 रन यहां से और बन जाएंगे, लेकिन अंतिम ओवरों में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी की. हालांकि फिर भी भारत 400 के आंकड़े को पार कर ही गया, टीम इंडिया 49.5 ओवरों में 402 रनों पर ऑलआउट हुई. भारत वनडे में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम बनी.
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वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम
- भारत- 8 बार
- दक्षिण अफ्रीका- 8 बार
- इंग्लैंड- 7 बार
- ऑस्ट्रेलिया - 3 बार
- न्यूजीलैंड - 2 बार
- श्रीलंका - 2 बार
- जिम्बाब्वे - 1 बार
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बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे में कभी भी 400 का स्कोर नहीं बना पाई है. इस फॉर्मेट में पाकिस्तान का सर्वाधिक स्कोर 399 है, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में बनाया था.