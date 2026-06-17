हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम, भारत ने किया टॉप; देखें पाकिस्तान कहां

वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम, भारत ने किया टॉप; देखें पाकिस्तान कहां

Most 400 Runs in ODI by Team: भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 402 रन बनाए थे. टीम ODI में सबसे ज्यादा 400 रन बनाने वाली टीम बन गई.

Reported By : शिवम |  Updated at : 17 Jun 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हराया. 403 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की पारी में कभी ऐसा नहीं लगा कि उनकी मंशा लक्ष्य तक पहुंचने की भी है. 400 प्लस रन से मेहमान टीम पर पहले ही मानसिक दबाव आ गया था. बता दें कि भारत अब संयुक्त रूप से वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम बन गई है.

हालांकि एक समय था जब लग रहा था कि भारत आज वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना सकता है. शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी हुई. गिल ने 110 गेंदों में 2 छक्के और 22 चौकों की मदद से 154 रन बनाए. वह भारत के लिए वनडे में 150 रन बनाने वाले सातवें कप्तान बने. ईशान ने 79 गेंदों में 125 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 14 चौके लगाए.

जब गिल आउट हुए, तब भारत का स्कोर 42.3 ओवरों में 360 रन था. 48 गेंदें बची थी, लग रहा था कि 70-80 रन यहां से और बन जाएंगे, लेकिन अंतिम ओवरों में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी की. हालांकि फिर भी भारत 400 के आंकड़े को पार कर ही गया, टीम इंडिया 49.5 ओवरों में 402 रनों पर ऑलआउट हुई. भारत वनडे में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम बनी.

यह भी पढ़ें- FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान

वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम

  1. भारत- 8 बार
  2. दक्षिण अफ्रीका- 8 बार
  3. इंग्लैंड- 7 बार
  4. ऑस्ट्रेलिया - 3 बार
  5. न्यूजीलैंड - 2 बार
  6. श्रीलंका - 2 बार
  7. जिम्बाब्वे - 1 बार

यह भी पढ़ें- भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-7 कप्तान, लिस्ट में शामिल हुआ शुभमन गिल का नाम

बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे में कभी भी 400 का स्कोर नहीं बना पाई है. इस फॉर्मेट में पाकिस्तान का सर्वाधिक स्कोर 399 है, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में बनाया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL IND Vs AFG ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम, भारत ने किया टॉप; देखें पाकिस्तान कहां
वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने वाली टीम, भारत ने किया टॉप; देखें पाकिस्तान कहां
क्रिकेट
दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर भारत ने जीती सीरीज, गिल-ईशान के बाद गुरनूर-अर्शदीप चमके
दूसरे वनडे में AFG को 170 रन से हराकर भारत ने जीती सीरीज, गिल-ईशान के बाद गुरनूर-अर्शदीप चमके
क्रिकेट
IND vs AFG 2nd ODI Innings Highlights: भारत ने अफगानिस्तान के सामने रखा 403 का लक्ष्य, गिल-ईशान के शतक ने लूटी महफिल
भारत ने अफगानिस्तान के सामने रखा 403 का लक्ष्य, गिल-ईशान के शतक ने लूटी महफिल
क्रिकेट
IND-W vs NL-W: मंधाना-शेफाली की शतकीय साझेदारी, भारतीय टीम ने बनाया टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर
मंधाना-शेफाली की शतकीय साझेदारी, भारतीय टीम ने बनाया टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर
Advertisement

वीडियोज

PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
All-New Mini Countryman C | Bigger, Bolder & More Premium | #minicountryman #autolive
Samajwadi Party Split |Mahadangal: बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में टूटेगी साइकिल?
Sonu Nigam Health Update: Pinched Nerve की वजह से भारी हुई आवाज, फिर भी नहीं Cancel किया Concert
Sanchita Ugale Suicide Case: किस वजह से TV Actress ने उठाया ये कदम? | Ujjwal Sharma
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
G7 Summit: ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में गढ़े कसीदे, कहा- वे Calm, कूल और टोटल किलर हैं
G7 Summit: ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में गढ़े कसीदे, कहा- वे Calm, कूल और टोटल किलर हैं
बिहार
शिवसेना UBT के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU का बड़ा बयान, 'जो स्थिति…'
शिवसेना UBT के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU का बड़ा बयान, 'जो स्थिति…'
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बॉलीवुड
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
विश्व
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Explained: 2014 से 2026 तक कितने विधायक-सांसदों ने थामा बीजेपी का हाथ? PM मोदी ने कैसे बदली हवा, जानें क्या कहता एनालिसिस
2014-2026 तक कितने विधायक-सांसदों ने थामा बीजेपी का हाथ, PM मोदी ने 12 सालों में कैसे बदली हवा?
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget