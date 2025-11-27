Urvil Patel Hits Century In SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात और सर्विसेज के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने सिर्फ 31 गेंदों में तूफानी शतक जड़ा और अपनी टीम को एक शानदार जीत दिलाई. वहीं उर्विल को आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन कर लिया है. जिन्हें फ्रेंचाइजी ने पिछले सीजन के लिए मेगा ऑक्शन में 30 लाख रुपये में खरीदा था. उर्विल का आईपीएल 2026 से पहले शानदार फॉर्म में आना सीएसके के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं.

उर्विल पटेल ने ठोका तूफानी शतक

इस मुकाबले में सर्विसेज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को 183 रनों का टारगेट दिया. जवाब में, लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान उर्विल पटेल ने पहली ही गेंद से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और इन्हें रोकने में सर्विसेज के गेंदबाज नाकामयाब रहे. उर्विल ने 300 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 37 गेंदों में नाबाद 119 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और उन्होंने इस पारी में 12 चौके और 10 छक्के भी लगाए.

गुजरात ने महज 12.3 ओवर में किया चेज

कप्तान उर्विल की विस्फोटक पारी की बदौलत गुजरात ने महज 12.3 में 183 रनों के टारगेट को चेज कर दिया. लक्ष्य का पीछा करने कप्तान उर्विल पटेल के साथ आर्य देसाई ओपनिंग करने उतरे और दोनों ने पहले विकेट के लिए 174 रनों की साझेदारी की थी. जहां उर्विल ने भारतीय बल्लेबाज के द्वारा टी20 का तीसरा सबसे तेज शतक महज 31 गेंद में लगाया. वहीं आर्य ने 171.43 की स्ट्राइक रेट से 35 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे.

सीएसके के लिए आई अच्छी खबर

आईपीएल 2026 सीजन के पहले उर्विल ने इस पारी से ये बता दिया है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए तहलका मचाने को तैयार बैठे हैं. आईपीएल 2025 सीजन के लिए हुए मिनी ऑक्शन में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने उर्विल पटेल को खरीदा था. वहीं आगामी आईपीएल सीजन के लिए उन्हें सीएसके ने रिटेन कर लिया है.