बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय

बांग्लादेश अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है. उसकी जगह स्कॉटलैंड को मिली है. ICC ने भारत यात्रा करने पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा का बीसीबी अधिकारियों को आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपने मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग पर अड़ा रहा. वर्ल्ड कप के ग्रुप C में अब बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड में नजर आएगा. नई टीम के आने से विश्व कप के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हुआ है.

टी20 वर्ल्ड कप का अपडेटेड शेड्यूल

बांग्लादेश को इंग्लैंड, वेस्टइंडीज नेपाल और इटली के साथ ग्रुप C में रखा गया था. बांग्लादेश की जगह अब इस ग्रुप में स्कॉटलैंड आ गया है. 7 फरवरी को उसका पहला मैच वेस्टइंडीज से होगा, जबकि 9 फरवरी को उसे इटली से भिड़ना है, जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही होगी. स्कॉटलैंड का तीसरा मैच 14 फरवरी को इंग्लैंड के साथ होगा, वहीं ग्रुप स्टेज के अंतिम मुकाबले में उसका सामना नेपाल से होगा, जो 17 फरवरी को खेला जाएगा.

स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज - 7 फरवरी (दोपहर 3 बजे)

स्कॉटलैंड बनाम इटली - 9 फरवरी (सुबह 11 बजे)

स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड - 14 फरवरी (दोपहर 3 बजे)

स्कॉटलैंड बनाम नेपाल - 17 फरवरी (शाम 7 बजे)

बांग्लादेश के मैच भी कोलकाता और मुंबई में खेले जाने थे, उसी प्रकार स्कॉटलैंड के मुकाबले भी इन्हीं दो वेन्यू पर खेले जाएंगे. ग्रुप स्टेज में स्कॉटलैंड के पहले 3 मैच कोलकाता और 17 फरवरी का मैच मुंबई में खेला जाएगा.

7 फरवरी से शुरू होगा वर्ल्ड कप

2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा और फाइनल मैच 8 फरवरी को खेला जाएगा. पहले दिन यानी 7 फरवरी को कुल 3 ब्लॉकबस्टर मैच खेले जाएंगे. 7 फरवरी को पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज और भारत बनाम यूएसए मैच खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स

स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज

भारत बनाम यूएसए

भारत-पाकिस्तान मैच कब?

भारत और पाकिस्तान को ग्रुप A में रखा गया है, जिसमें यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स भी मौजूद हैं. भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 15 फरवरी को होगी, यह मैच कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैदान के बाहर चल रहे तनाव के बीच पूरे क्रिकेट जगत की नजरें भारत-पाकिस्तान मैच पर टिकी होंगी.

