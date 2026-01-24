हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय

बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय

ICC T20 World Cup 2026 Schedule: बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड को मिल गई है. जानिए स्कॉटलैंड के आने से वर्ल्ड कप शेड्यूल में कितना बदलाव हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 07:54 PM (IST)
बांग्लादेश अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है. उसकी जगह स्कॉटलैंड को मिली है. ICC ने भारत यात्रा करने पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा का बीसीबी अधिकारियों को आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपने मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग पर अड़ा रहा. वर्ल्ड कप के ग्रुप C में अब बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड में नजर आएगा. नई टीम के आने से विश्व कप के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हुआ है.

टी20 वर्ल्ड कप का अपडेटेड शेड्यूल

बांग्लादेश को इंग्लैंड, वेस्टइंडीज नेपाल और इटली के साथ ग्रुप C में रखा गया था. बांग्लादेश की जगह अब इस ग्रुप में स्कॉटलैंड आ गया है. 7 फरवरी को उसका पहला मैच वेस्टइंडीज से होगा, जबकि 9 फरवरी को उसे इटली से भिड़ना है, जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही होगी. स्कॉटलैंड का तीसरा मैच 14 फरवरी को इंग्लैंड के साथ होगा, वहीं ग्रुप स्टेज के अंतिम मुकाबले में उसका सामना नेपाल से होगा, जो 17 फरवरी को खेला जाएगा.

  • स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज - 7 फरवरी (दोपहर 3 बजे)
  • स्कॉटलैंड बनाम इटली - 9 फरवरी (सुबह 11 बजे)
  • स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड - 14 फरवरी (दोपहर 3 बजे)
  • स्कॉटलैंड बनाम नेपाल - 17 फरवरी (शाम 7 बजे)

बांग्लादेश के मैच भी कोलकाता और मुंबई में खेले जाने थे, उसी प्रकार स्कॉटलैंड के मुकाबले भी इन्हीं दो वेन्यू पर खेले जाएंगे. ग्रुप स्टेज में स्कॉटलैंड के पहले 3 मैच कोलकाता और 17 फरवरी का मैच मुंबई में खेला जाएगा.

7 फरवरी से शुरू होगा वर्ल्ड कप

2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा और फाइनल मैच 8 फरवरी को खेला जाएगा. पहले दिन यानी 7 फरवरी को कुल 3 ब्लॉकबस्टर मैच खेले जाएंगे. 7 फरवरी को पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज और भारत बनाम यूएसए मैच खेला जाएगा.

  • पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स
  • स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज
  • भारत बनाम यूएसए

भारत-पाकिस्तान मैच कब?

भारत और पाकिस्तान को ग्रुप A में रखा गया है, जिसमें यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स भी मौजूद हैं. भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 15 फरवरी को होगी, यह मैच कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैदान के बाहर चल रहे तनाव के बीच पूरे क्रिकेट जगत की नजरें भारत-पाकिस्तान मैच पर टिकी होंगी.

टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 24 Jan 2026 07:54 PM (IST)
T20 World Cup Schedule Scotland Cricket Team T20 World Cup 2026 T20 World Cup
