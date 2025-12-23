हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीम इंडिया के साथ बड़ा हादसा! चलती कार में लगी भीषण आग, प्लेयर्स ने कूदकर बचाई जान

टीम इंडिया के साथ बड़ा हादसा! चलती कार में लगी भीषण आग, प्लेयर्स ने कूदकर बचाई जान

Fire in Cricketers Car: देहरादून की सड़कों पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अंडर-23 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ले जा रही कार में अचानक आग लग गई. जानिए फिर क्या हुआ.

23 Dec 2025 02:32 PM (IST)
Fire in Cricketers Car in Dehradun: क्रिकेट जगत से एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आ रही है, जिसने प्रशंसकों के बीच हड़कंप मचा दिया है. उत्तराखंड में देहरादून की सड़कों पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अंडर-23 क्रिकेट खिलाड़ियों को ले जा रही एक कार में अचानक आग लग गई. एक पल में मैदान के इन योद्धाओं को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि कार से कूदने के बाद कार में सवार पांच खिलाड़ियों की जान बच गई, लेकिन उनकी कार पूरी तरह तबाह हो गई.

गाड़ी के पिछले हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया

यह घटना शाम 5:30 बजे के करीब रिस्पना पुल के पास हुई. उत्तराखंड के हल्द्वानी के पांच युवा क्रिकेटर देहरादून में एक अंडर-23 क्रिकेट मैच से वापस आ रहे थे. जैसे ही उनकी कार लाल बत्ती पर रुकी तो गाड़ी के पिछले हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया. पास के एक कार्ट ड्राइवर ने तुरंत कार सवारों को सचेत किया.

कुछ ही सेकंड में आग की लपटों में बदली कार

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, सभी खिलाड़ी तुरंत कार से बाहर निकल गए. उन्होंने अपने क्रिकेट उपकरण बल्ले, दस्ताने, हेलमेट और अन्य उपकरण बाहर निकालने में कोई समय बर्बाद नहीं किया. कुछ ही सेकंड में कार आग की लपटों में बदल गई, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. फायरफाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी. जली हुई कार को क्रेन की मदद से निकालकर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया.

23 Dec 2025 02:31 PM (IST)
