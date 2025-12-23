दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मंगलवार को लोगों की सुबह एक बार फिर घने स्मॉग और कोहरे की चादर के साथ हुई. गाजियाबाद और नोएडा के कुछ इलाकों में जीरो विजिबिलिटी रही. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सुबह के समय हालात बेहद खराब रहे.

IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर, उड़ानें प्रभावित

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक सुबह 8:00 बजे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सामान्य विजिबिलिटी महज 50 मीटर दर्ज की गई. घने कोहरे के चलते अब तक 200 से अधिक उड़ानों में देरी हुई है और कम से कम 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, अधिकारियों ने बताया.

राजधानी में हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में

इस बीच राजधानी की वायु गुणवत्ता और बिगड़ गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ‘समीयर’ ऐप के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 414 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

हल्का कोहरा, बेहद खराब विजिबिलिटी

जहरीली हवा के साथ-साथ शहर में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रही, जिससे तड़के सुबह के घंटों में विजिबिलिटी बेहद खराब रही. मौसम पूर्वानुमानों के अनुसार, फिलहाल प्रदूषण से तत्काल राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

क्रिसमस तक बिगड़ी रहेगी हवा

दिल्ली के ‘एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम’ के अनुमान के मुताबिक, क्रिसमस तक हालात चिंताजनक बने रहेंगे. सिस्टम ने कहा, '22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहने की संभावना है. इसके बाद अगले छह दिनों यानी 25 दिसंबर से AQI ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ के बीच बना रह सकता है.'

IMD का पूर्वानुमान

IMD ने कहा है कि मौसम की स्थिति आने वाले दिनों में भी कोहरे के अनुकूल बनी रहेगी. अपने ताजा बुलेटिन में विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों तक आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, इसके बाद तीन दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा और फिर आंशिक रूप से बादल छाएंगे. IMD के बुलेटिन में कहा गया, '24 और 25 दिसंबर 2025 को सुबह के समय उथला कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके बाद सुबह के घंटों में मध्यम कोहरा रहने की संभावना है.'

उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा

मौसम विभाग ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी है. वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है.

तापमान में मामूली बदलाव

प्रदूषण और कोहरे के बीच तापमान में केवल मामूली बदलाव देखा गया है. अधिकारियों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में करीब 1–2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर बना हुआ है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

उत्तर भारत में यात्रा बाधित

घने कोहरे का असर उत्तर भारत में यात्रा व्यवस्था पर भी पड़ा है. रविवार को ही उत्तरी मैदानी इलाकों में फैले घने कोहरे के कारण 500 से अधिक उड़ानों में देरी हुई थी और कम से कम 107 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं.

पश्चिमी विक्षोभ बना वजह

एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार तक यात्रा में बाधा बने रहने की संभावना है. इसका कारण सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसने कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ताजा बर्फबारी कराई है. अधिकारी ने कहा, 'बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होगा, हवा की रफ्तार बढ़ेगी और कोहरे की तीव्रता में कमी आने लगेगी.'