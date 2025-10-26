हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला

एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला

Two Hat-Tricks In Ranji Trophy Match: क्रिकेट में कभी देखा है कि एक ही पारी में एक ही टीम के दो गेंदबाजों ने हैट्रिक ली और एक दिन में 25 विकेट गिरे. रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले में ठीक ऐसा ही हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 26 Oct 2025 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

Ranji Trophy Match Services vs Assam: रणजी ट्रॉफी में एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें एक टीम के दो खिलाड़ियों ने एक ही पारी में हैट्रिक ले ली. इस मुकाबले में एक के बाद एक धड़ाधड़ 25 विकेट गिरते चले गए, जिसमें दो टीम ऑलआउट हो गईं और दो दिन में ही खेल समाप्त हो गया. ये मुकाबला सर्विसेज और असम के बीच खेला गया. इस मैच में सर्विसेज ने असम को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी.

एक ही पारी में दो हैट्रिक

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक ही पारी में एक ही टीम के दो गेंदबाजों ने हैट्रिक ली हो. सर्विसेज के लिए ये काम अर्जुन शर्मा और मोहित जांगरा ने किया. हैट्रिक लेने की शुरुआत अर्जुन शर्मा ने की. अर्जुन ने 12वें ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर असम के तीन खिलाड़ियों को आउट किया. इसके बाद मोहित जांगरा ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट निकाला और वे फिर जब 17वां ओवर लेकर आए, तब इस गेंदबाज को पहली और दूसरी गेंद पर भी विकेट मिल गई.

असम की 8 विकेट से हार

रणजी ट्रॉफी के इस फर्स्ट क्लास मैच में असम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. लेकिन सर्विसेज के गेंदबाज असम की टीम पर भारी पड़े और 17.2 ओवर में ही असम की टीम पहली पारी में 103 रन पर ऑल आउट हो गई. इसके जवाब में सर्विसेज की टीम 29.2 ओवर में 108 रन ही बना सकी. पहली पारी में सर्विसेज को केवल 5 रनों की बढ़त हासिल हुई. दूसरी पारी में असम का हाल पहले से भी बुरा रहा. असम की टीम दूसरी पारी में 29.3 ओवर में 75 रन पर ऑल आउट हो गई. सर्विसेज के सामने दूसरी पारी में 71 रनों का लक्ष्य था, जिसे इस टीम ने 13.5 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. इसी के साथ सर्विसेज ने ये मैच 8 विकेट से जीत लिया.

यह भी पढ़ें

गंभीर की आलोचना करने वालों को हर्षित राणा का मुंहतोड़ जवाब, सिडनी में दमदार प्रदर्शन से बोलती की बंद

Published at : 26 Oct 2025 11:36 AM (IST)
Tags :
First Class Cricket RANJI TROPHY First Class Match Assam Vs Services
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement

वीडियोज

India फिर बना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती Economy ! IMF की report में बड़ा खुलासा| Paisa Live
अब Delhi -Noida में खत्म होगी महंगी Cab की tension! सरकार लेकर आई नई Cooperative Taxi Service|
West Bengal News: गोदाम में लगी भीषण आग, सबकुछ जलकर खाक, देखिए वीडियो
Bihar Elections 2025: मुस्लिम चेहरे पर Mahagathbandhan को भरोसा नहीं? फंस गए Tejashwi Yadav
Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के बीच RJD MLC के चौंकाने वाले ऐलान से मचा हड़कंप! | Tejashwi Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
टेलीविजन
सतीश शाह के निधन से टूटे सुमीत राघवन, हुए इमोशनल, बोले- वो काफी दिनों से वो जूझ रहे थे, अलविदा पापा
सतीश शाह के निधन से टूटे सुमीत राघवन, हुए इमोशनल, बोले- वो काफी दिनों से वो जूझ रहे थे, अलविदा पापा
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
ट्रेंडिंग
Video: दीदी डर गई! स्कूटी के पास से तेज स्पीड में गुजरा बाइकर, लड़की का बिगड़ा बैलेंस, वीडियो देख आएगी हंसी!
Video: दीदी डर गई! स्कूटी के पास से तेज स्पीड में गुजरा बाइकर, लड़की का बिगड़ा बैलेंस, वीडियो देख आएगी हंसी!
हेल्थ
क्या लड़कों की तुलना में शराब-सिगरेट पीने वाली लड़कियों में ज्यादा होता है कैंसर का खतरा? एक्सपर्ट से जानें
क्या लड़कों की तुलना में शराब-सिगरेट पीने वाली लड़कियों में ज्यादा होता है कैंसर का खतरा? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget