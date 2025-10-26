एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला

Ranji Trophy Match Services vs Assam: रणजी ट्रॉफी में एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें एक टीम के दो खिलाड़ियों ने एक ही पारी में हैट्रिक ले ली. इस मुकाबले में एक के बाद एक धड़ाधड़ 25 विकेट गिरते चले गए, जिसमें दो टीम ऑलआउट हो गईं और दो दिन में ही खेल समाप्त हो गया. ये मुकाबला सर्विसेज और असम के बीच खेला गया. इस मैच में सर्विसेज ने असम को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी.

एक ही पारी में दो हैट्रिक

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक ही पारी में एक ही टीम के दो गेंदबाजों ने हैट्रिक ली हो. सर्विसेज के लिए ये काम अर्जुन शर्मा और मोहित जांगरा ने किया. हैट्रिक लेने की शुरुआत अर्जुन शर्मा ने की. अर्जुन ने 12वें ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर असम के तीन खिलाड़ियों को आउट किया. इसके बाद मोहित जांगरा ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट निकाला और वे फिर जब 17वां ओवर लेकर आए, तब इस गेंदबाज को पहली और दूसरी गेंद पर भी विकेट मिल गई.

असम की 8 विकेट से हार

रणजी ट्रॉफी के इस फर्स्ट क्लास मैच में असम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. लेकिन सर्विसेज के गेंदबाज असम की टीम पर भारी पड़े और 17.2 ओवर में ही असम की टीम पहली पारी में 103 रन पर ऑल आउट हो गई. इसके जवाब में सर्विसेज की टीम 29.2 ओवर में 108 रन ही बना सकी. पहली पारी में सर्विसेज को केवल 5 रनों की बढ़त हासिल हुई. दूसरी पारी में असम का हाल पहले से भी बुरा रहा. असम की टीम दूसरी पारी में 29.3 ओवर में 75 रन पर ऑल आउट हो गई. सर्विसेज के सामने दूसरी पारी में 71 रनों का लक्ष्य था, जिसे इस टीम ने 13.5 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. इसी के साथ सर्विसेज ने ये मैच 8 विकेट से जीत लिया.

A first in Ranji Trophy ☝



Arjun Sharma 🤝 Mohit Jangra



2️⃣ hat-tricks for Services in their game against Assam 👏



This was the first instance in Ranji Trophy history where two different bowlers claimed hat-tricks in the same innings 👌



Scorecard ▶️ https://t.co/serZLq3IXR… pic.twitter.com/FxeVcHMK1q — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 25, 2025

