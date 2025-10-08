Top Wicket-Takers in Test Cricket 2025: साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजों का बोलबाला रहा है. जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने इस साल शानदार प्रदर्शन करते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. मुजरबानी ने 9 मैचों में 3.72 की शानदार इकॉनमी से 36 विकेट चटकाए हैं. टॉप-7 की लिस्ट में मोहम्मद सिराज अकेले भारतीय हैं.

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने ने 7 मैचों में 3.92 की बेहतरीन इकॉनमी से 34 विकेट चटकाए हैं. सिराज की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने कई बड़े मैच जीते हैं और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भी उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखा है. यहां देखें 2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाजों की लिस्ट.

2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज

ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे): 36 विकेट मोहम्मद सिराज (भारत): 34 विकेट मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया): 29 विकेट नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया): 24 विकेट शमार जोसेफ (वेस्टइंडीज): 22 विकेट जोश टंग (इंग्लैंड): 21 विकेट पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया): 20 विकेट

सिराज का 2025 में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन

मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था. उन्होंने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए थे, जिसमें भारत ने 2-2 से सीरीज ड्रॉ की थी. सिराज ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में बनाई है. उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई है और 2025 में उनकी सफलता ने साबित कर दिया है कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं.