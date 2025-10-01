हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?

दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों की नेटवर्थ और उनकी कमाई के सोर्स जानिए. फ्रेंचाइजी लीग्स, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट ने इन खिलाड़ियों को करोड़पति बना दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Oct 2025 06:58 AM (IST)
Richest Women Cricketer: महिला क्रिकेट आज जिस मुकाम पर है, वहां खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि कमाई के मामले में भी नया इतिहास लिख रही हैं. इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रेंचाइजी लीग्स और बड़े-बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट्स ने महिला क्रिकेटरों की नेटवर्थ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है. 2024–25 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर में ऑस्ट्रेलिया और भारत की खिलाड़ी सबसे आगे हैं.

एलिस पेरी - ऑस्ट्रेलिया

नेटवर्थ: 14–15 मिलियन डॉलर

महिला क्रिकेट की "सुपरस्टार" कही जाने वाली एलिस पेरी दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों की लिस्ट में सबसे आगे हैं. शानदार ऑलराउंडर और डब्ल्यूपीएल की महंगी खिलाड़ी होने के साथ-साथ उनके पास कई ग्लोबल ब्रांड्स के एंडोर्समेंट हैं. पेरी ने लंबे इंटरनेशनल करियर और डब्ल्यूबीबीएल जैसे लीग्स से भी भारी कमाई की है.

मेग लैनिंग - ऑस्ट्रेलिया

नेटवर्थ: 9 मिलियन डॉलर

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल महिला कप्तानों में से एक हैं. उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने कई वर्ल्ड कप जीते हैं. लैनिंग की कमाई का बड़ा हिस्सा उनके इंटरनेशनल करियर और लीग्स से आता है.

मिताली राज - भारत

नेटवर्थ: 5 मिलियन डॉलर (लगभग 42 करोड़ रुपये)

भारतीय महिला क्रिकेट की "लेजेंड" मिताली राज आज भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हों, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू और क्रिकेट से जुड़ी भूमिका अभी भी कायम है. डब्ल्यूपीएल में गुजरात जायंट्स की मेंटर बनने के बाद उनकी आय में और इजाफा हुआ है.

स्मृति मंधाना - भारत

नेटवर्थ: 4–5 मिलियन डॉलर (33–34 करोड़ रुपये)

भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि कमाई के मामले में भी स्टार हैं. वह बीसीसीआई के ग्रेड-ए कॉन्ट्रैक्ट से कमाई करती हैं और डब्ल्यूपीएल की सबसे महंगी खिलाड़ी भी रही हैं. उनके पास कई नामी ब्रांड्स के विज्ञापन हैं.

हरमनप्रीत कौर - भारत

नेटवर्थ: 3–4 मिलियन डॉलर (26–33 करोड़ रुपये)

भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर अपने आक्रामक अंदाज और पावर-हिटिंग के लिए जानी जाती हैं. मुंबई इंडियंस (WPL) की कप्तानी के साथ-साथ बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से वह अच्छी खासी कमाई करती हैं. 

Published at : 01 Oct 2025 06:58 AM (IST)
