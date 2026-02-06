भारत रिकॉर्ड छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का विजेता बना है. फाइनल मैच में उसने इंग्लैंड को 100 रनों से मात देकर विश्व विजेता होने का तमगा हासिल किया है. आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी. वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में 175 रनों की मैच विजेता पारी खेली. भारतीय टीम ने एकजुट होकर प्रदर्शन दिखाया, लेकिन विश्व विजेता बनने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगी. आखिर क्यों?

ICC नहीं देगी कोई प्राइज मनी

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भारतीय टीम को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के लिए कोई प्राइज मनी नहीं देगी, क्यों? इसकी वजह है कि ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को एक डेवलपमेंट टूर्नामेंट के तौर पर देखता है. इसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों का विकास, प्रतिभा को निखारना और उन्हें अनुभव प्रदान करना है. पिछली बार भी आईसीसी ने अंडर-19 विश्व विजेता को कोई प्राइज मनी नहीं दी थी.

क्या खाली हाथ घर लौट जाएगी टीम इंडिया?

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपने खिलाड़ियों को उनकी मेहनत का तोहफा देती आई है.

2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने यश ढुल की कप्तानी में खिताब जीता था. उस समय टीम इंडिया के प्रत्येक खिलाड़ी को बीसीसीआई ने 40 लाख रुपये का इनाम दिया था. वहीं सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 25-25 लाख रुपये दिए गए थे. इस बार भी BCCI की ओर से खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और कोचिंग टीम के लिए बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है.

वहीं महिलाओं की अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीमों के लिए पिछली दो बार से बीसीसीआई 5 करोड़ रुपये का प्राइज मनी पूल रखती आई है.

