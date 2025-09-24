हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर, केएल राहुल भी फ्लॉप

वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर, केएल राहुल भी फ्लॉप

IND A vs AUS A Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज पास आ रही है. उससे पहले केएल राहुल और नितीश रेड्डी समेत पूरी टीम इंडिया फिसड्डी साबित हुई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Sep 2025 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज पास आ रही है, जिसके लिए आज भारतीय स्क्वाड की घोषणा (India Squad Announcement) होनी है. दरअसल उससे पहले ऑस्ट्रेलिया A टीम भारत दौरे पर है. दोनों टीमों के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट लखनऊ में खेला जा रहा है, जिसमें कंगारू टीम ने पहले खेलते हुए 420 रन बनाए थे. इसके जवाब में ध्रुव जुरेल की कप्तानी वाली इंडिया A महज 194 रनों पर ढेर हो गई है.

टीम इंडिया का निकला दम

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया A ने दमदार बैटिंग करते हुए 420 रन बनाए. हेनरी थॉर्टन की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बैटिंग लाइन-अप चरमरा गया. उन्होंने कुल 4 विकेट चटकाए. भारतीय टीम शुरू से ही संघर्ष करती दिखी, सबसे पहले केएल राहुल सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए.

विकेटकीपर बल्लेबाज एन जगदीशन को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में चुने जाने की खबर है. उन्होंने 38 रनों का योगदान दिया. साई सुदर्शन टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 75 रनों की पारी खेली. देवदत्त पडिक्क्ल भी भारतीय स्क्वाड में आने को लेकर चर्चा में हैं. उनके साथ-साथ कप्तान ध्रुव जुरेल और नितीश कुमार रेड्डी भी सिर्फ एक-एक रन बनाकर आउट हो गए.

आयुष बदोनी ने 21 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 16 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए. भारत की पूरी टीम 194 रन पर सिमट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 226 रनों की विशाल बढ़त मिली है. इस मैच में मोहम्मद सिराज भी खेल रहे हैं, जो पहली पारी में सिर्फ एक विकेट ले पाए थे. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा भी सिर्फ एक ही विकेट ले पाए.

बताते चलें कि वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का एलान होना है. उससे पहले नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज और नितीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन में गिरावट टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बन सकती है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 24 Sep 2025 05:11 PM (IST)
Live Cricket Score IND A Vs AUS A IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
