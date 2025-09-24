भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज पास आ रही है, जिसके लिए आज भारतीय स्क्वाड की घोषणा (India Squad Announcement) होनी है. दरअसल उससे पहले ऑस्ट्रेलिया A टीम भारत दौरे पर है. दोनों टीमों के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट लखनऊ में खेला जा रहा है, जिसमें कंगारू टीम ने पहले खेलते हुए 420 रन बनाए थे. इसके जवाब में ध्रुव जुरेल की कप्तानी वाली इंडिया A महज 194 रनों पर ढेर हो गई है.

टीम इंडिया का निकला दम

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया A ने दमदार बैटिंग करते हुए 420 रन बनाए. हेनरी थॉर्टन की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बैटिंग लाइन-अप चरमरा गया. उन्होंने कुल 4 विकेट चटकाए. भारतीय टीम शुरू से ही संघर्ष करती दिखी, सबसे पहले केएल राहुल सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए.

विकेटकीपर बल्लेबाज एन जगदीशन को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में चुने जाने की खबर है. उन्होंने 38 रनों का योगदान दिया. साई सुदर्शन टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 75 रनों की पारी खेली. देवदत्त पडिक्क्ल भी भारतीय स्क्वाड में आने को लेकर चर्चा में हैं. उनके साथ-साथ कप्तान ध्रुव जुरेल और नितीश कुमार रेड्डी भी सिर्फ एक-एक रन बनाकर आउट हो गए.

आयुष बदोनी ने 21 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 16 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए. भारत की पूरी टीम 194 रन पर सिमट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 226 रनों की विशाल बढ़त मिली है. इस मैच में मोहम्मद सिराज भी खेल रहे हैं, जो पहली पारी में सिर्फ एक विकेट ले पाए थे. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा भी सिर्फ एक ही विकेट ले पाए.

बताते चलें कि वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का एलान होना है. उससे पहले नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज और नितीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन में गिरावट टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बन सकती है.

