अभिषेक शर्मा पहले से दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं. अब उन्होंने अपने छोटे से करियर में एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान रच डाला है. रैंकिंग में अभिषेक ने पहली बार 907 र्डिंग अंक हासिल किए हैं. अब अभिषेक के रेटिंग पॉइंट 907 हो गए हैं, जो दूसरे स्थान पर मौजूद फिल साल्ट से 63 अंक ज्यादा हैं. भारत के इस तूफानी सलामी बल्लेबाज ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में 39 गेंद में 74 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उस पारी से उन्हें रैंकिंग में भी बंपर फायदा हुआ है. टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के डेविड मलान के नाम है, जिन्होंने 2020 में 919 रेटिंग पॉइंट्स का आंकड़ा छुआ था. सूर्यकुमार यादव (912) और विराट कोहली (909) भी इस सूची में अभिषेक शर्मा से आगे हैं.

टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट

डेविड मलान - 919

सूर्यकुमार यादव - 912

विराट कोहली - 909

अभिषेक शर्मा - 907

आरोन फिंच - 904

तिलक वर्मा और सूर्यकुमार को मिला फायदा

ICC की ताजा टी20 रैंकिंग में भारत के तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव को भी फायदा हुआ है. तिलक वर्मा एक स्थान के फायदे के साथ टी20 में नंबर-3 बल्लेबाज बन गए हैं. दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार एक स्थान के फायदे के साथ छठे पायदान पर आ गए हैं. टॉप-10 में अभिषेक, तिलक और सूर्यकुमार के रूप में 3 बल्लेबाज मौजूद हैं.

पाकिस्तान के अबरार अहमद को बंपर फायदा

टी20 की गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के कुलदीप यादव दो स्थान के फायदे के साथ 21वें नंबर पर आ गए हैं. मगर सबसे जबरदस्त छलांग पाकिस्तान के अबरार अहमद ने लगाई है, जो 12 स्थान के फायदे के साथ टी20 में चौथे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गए हैं. वरुण चक्रवर्ती अभी दुनिया के नंबर-1 टी20 गेंदबाज बने हुए हैं.

