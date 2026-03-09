सूर्यकुमार यादव को अलग से कितनी प्राइज मनी मिली? जानें भारतीय कप्तान की टी20 वर्ल्ड कप से कितनी कमाई हुई
T20 World Cup Prize Money India: भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के लिए 27.48 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली. क्या कप्तान सूर्यकुमार यादव को अलग से कोई इनामी राशि मिली?
T20 World Cup Prize Money: टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने का विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम है. 8 मार्च को टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का तमगा हासिल किया. भारतीय टीम ने 2026 का वर्ल्ड कप सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जीता है. सूर्यकुमार ने बतौर कप्तान तो इतिहास रचा ही, उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा.
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 242 रन बनाए, जहां उनका सर्वोच्च स्कोर 84 रन का रहा. क्या इस प्रदर्शन के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव को अलग से कोई प्राइज मनी मिली है और वर्ल्ड कप से उनकी कितनी कमाई हुई है.
सूर्यकुमार यादव को अलग से कितनी प्राइज मनी मिली?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को अलग से कोई प्राइज मनी या अवॉर्ड नहीं मिला है. हालांकि टीम इंडिया को 27.48 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है. रिपोर्ट्स अनुसार यह प्राइज मनी खिलाड़ियों, कोच और अन्य स्टाफ में बांट दी जाती है. कप्तान सूर्यकुमार को टीम इंडिया की प्राइज मनी का कुछ हिस्सा और मैच फीस ही मिली, उन्हें अलग से कोई प्राइज मनी नहीं मिली है.
दूसरी ओर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के लिए संजू सैमसन को जरूर अलग से 21 लाख रुपये का अवॉर्ड मिला है. बता दें कि सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पांच पारियों में 321 रन बनाए थे, जिनमें 3 लगातार अर्धशतकीय पारी भी शामिल रहीं. दूसरी ओर फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के लिए जसप्रीत बुमराह को अलग से 8.4 लाख रुपये मिले. उनके और संजू सैमसन के अलावा किसी अन्य खिलाड़ी को कोई भी अतिरिक्त इनामी राशि नहीं मिली है.
