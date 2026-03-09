टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन को अलग से कितनी प्राइज मनी मिली? रकम कर देगी हैरान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटईशान किशन को अलग से कितनी प्राइज मनी मिली? रकम कर देगी हैरान; टी20 वर्ल्ड कप में मचाया तहलका

ईशान किशन को अलग से कितनी प्राइज मनी मिली? रकम कर देगी हैरान; टी20 वर्ल्ड कप में मचाया तहलका

Ishan Kishan: ईशान किशन 2026 टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज रहे. तो आइए जानते हैं कि इसके लिए ईशान को अलग से कितनी प्राइज मनी मिली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Mar 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

Ishan Kishan, T20 World Cup Prize Money: ईशान किशन ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 54 रनों की पारी खेली थी. ईशान की इस पारी ने टीम को 250 रनों से ज्यादा के टोटल तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया था. टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया को करीब 27.48 करोड़ रुपये प्राइज मनी के रूप में मिले. क्या फाइनल में अच्छी पारी खेलने वाले ईशान किशन को अलग से भी कुछ प्राइज मनी मिली?

जैसे भारतीय ओपनर संजू सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनने के लिए करीब 21 लाख रुपये मिले. हालांकि ईशान इस तरह का कोई प्राइज नहीं जीत सके. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ईशान को टीम के 27.48 करोड़ रुपये में से शेयर मिलेगा. इसके अलावा 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब जीतने पर खिलाड़ियों को जो रकम मिलती है, वो भी टीम में ही बंटती है, जिसमें ईशान भी हिस्सा बनेंगे. 

झारखंड सरकार से मिल सकता है बड़ा इनाम 

बताते चलें कि ईशान झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने टी20 विश्व कप से पहले अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जितवाया था. अब वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को इनाम मिल सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि अलग से ईशान को कितनी प्राइज मनी मिलती है. 

टूर्नामेंट में ईशान किशन का प्रदर्शन 

गौरतलब है कि ईशान किशन टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज रहे. उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में बैटिंग करते हुए 35.22 की औसत और 193.29 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए, जिसमें हाई स्कोर 77 रनों का रहा. उन्होंने यह पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए ग्रुप चरण के मुकाबले में खेली थी. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले. ईशान ने 33 चौके और 18 छक्के लगाए. 

 

ये भी पढ़ें: भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में

Published at : 09 Mar 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ईशान किशन को अलग से कितनी प्राइज मनी मिली? रकम कर देगी हैरान; टी20 वर्ल्ड कप में मचाया तहलका
टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन को अलग से कितनी प्राइज मनी मिली? रकम कर देगी हैरान
क्रिकेट
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
क्रिकेट
मोबाइल की दुकान से खुला था स्पॉट-फिक्सिंग का राज, शाहिद अफरीदी के एक थप्पड़ ने उगलवाया मोहम्मद आमिर से सच
मोबाइल की दुकान से खुला था स्पॉट-फिक्सिंग का राज, अफरीदी के एक थप्पड़ ने उगलवाया मोहम्मद आमिर से सच
क्रिकेट
न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को कितनी प्राइज मनी मिली? क्या पाकिस्तान को भी कुछ पैसा मिला? जानें
न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को कितनी प्राइज मनी मिली? क्या पाकिस्तान को भी कुछ पैसा मिला?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
क्रिकेट
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget