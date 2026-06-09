रोहित शर्मा ने पास कर लिया फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या का भी आया अपडेट; 13 जून को पहला वनडे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा ने पास कर लिया फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या का भी आया अपडेट; 13 जून को है पहला वनडे

रोहित शर्मा ने पास कर लिया फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या का भी आया अपडेट; 13 जून को है पहला वनडे

13 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को भी टीम इंडिया में चुना गया है. हालांकि, दोनों को फिटनेस टेस्ट पास करना था.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 09 Jun 2026 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. सीरीज के आगाज से पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को फिट घोषित कर दिया गया है. बीसीसीआई (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) ने दोनों खिलाड़ियों को फिट घोषित कर दिया है. फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद रोहित और हार्दिक का अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलना तय हो गया है. 

रोहित और हार्दिक ने पास किया फिटनेस टेस्ट, अब अफगानिस्तान वनडे सीरीज खेलना तय

हार्दिक पांड्या पीठ में ऐंठन से जूझ रहे थे. इस वजह से आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैच नहीं खेल पाए थे. उन्हें उनके फिटनेस रूटीन के लिए बेंगलोर में सीओई भेजा गया था. रोहित शर्मा को भी आईपीएल 2026 के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. दोनों सीओई में रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, जहां मंगलवार को उन्हें फिट घोषित किया गया. 

रोहित और पांड्या दोनों ही अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन इनका खेलना फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर था. दोनों दिग्गज खिलाड़ी अब अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे. 

अफगानिस्तान वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं विराट कोहली

विराट कोहली इंजरी की वजह से अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में रोहित और हार्दिक के फिट घोषित किए जाने से भारतीय टीम मजबूत हुई है. रोहित ने अपना आखिरी वनडे न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी 2026 को खेला था. हार्दिक ने मार्च 2025 में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे 13 जून को धर्मशाला में खेला जाना है. इसके लिए बुधवार को टीम धर्मशाला पहुंचेगी. इसके बाद दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ और तीसरा वनडे 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. 

यह भी पढ़ें-

IPL 2027 की नीलामी से पहले इन 7 स्टार खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम, देखें संभावित ट्रेड डील लिस्ट

Published at : 09 Jun 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Rohit Sharma India Vs Afghanistan IND VS AFG HARDIK PANDYA IND Vs AFG 1st ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रोहित शर्मा ने पास कर लिया फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या का भी आया अपडेट; 13 जून को है पहला वनडे
रोहित शर्मा ने पास कर लिया फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या का भी आया अपडेट; 13 जून को पहला वनडे
क्रिकेट
IND vs SL: डायरेक्ट हिट, क्रीज से बाहर था श्रीलंकाई बल्लेबाज, अंपायर ने दिया नॉटआउ; भड़के भारतीय खिलाड़ी
डायरेक्ट हिट, क्रीज से बाहर था श्रीलंकाई बल्लेबाज, अंपायर ने दिया नॉटआउ; भड़के भारतीय खिलाड़ी
क्रिकेट
क्रिकेट में हुआ बड़ा उलटफेर... बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 86 रन से चटाई धूल; 21 साल पुराना दोहराया इतिहास
बड़ा उलटफेर... बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 86 रन से चटाई धूल; 21 साल पुराना दोहराया इतिहास
क्रिकेट
IPL 2027 की नीलामी से पहले इन 7 स्टार खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम, देखें संभावित ट्रेड डील लिस्ट
IPL 2027 की नीलामी से पहले इन 7 खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम, संभावित ट्रेड डील की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

BYD Hybrid Technology Explained | कैसे काम करता है ये System ? #byd #hybrid #autolive
New Suzuki Burgman Street Review | Premium Scooter Just Got Better! #suzuki #burgmanstreet #autolive
NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विद्रोह की चिंगारी से उबलते PoK में मुनीर सेना की बर्बरता, भारत ने दुनिया के सामने किया पाकिस्तान को बेपर्दा
विद्रोह की चिंगारी से उबलते PoK में मुनीर सेना की बर्बरता, भारत ने पाकिस्तान को किया बेपर्दा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
क्रिकेट
IND vs SL: डायरेक्ट हिट, क्रीज से बाहर था श्रीलंकाई बल्लेबाज, अंपायर ने दिया नॉटआउ; भड़के भारतीय खिलाड़ी
डायरेक्ट हिट, क्रीज से बाहर था श्रीलंकाई बल्लेबाज, अंपायर ने दिया नॉटआउ; भड़के भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
'बच्चन-नंदा सरनेम काफी नहीं', अमिताभ बच्चन के दामाद बोले- नव्या को 31000 करोड़ की कंपनी में जगह बनानी पड़ेगी
'बच्चन-नंदा सरनेम काफी नहीं', अमिताभ बच्चन के दामाद बोले- नव्या को 31000 करोड़ की कंपनी में जगह बनानी पड़ेगी
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
विश्व
भारत को अब नहीं होर्मुज की जरूरत? गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइप लाइन, भारत का तैयार मेगा प्लान
भारत को अब नहीं होर्मुज की जरूरत? गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइप लाइन, भारत का तैयार मेगा प्लान
एग्रीकल्चर
Monsoon Farming Tips: मानसून में नहीं हुई ठीक से बारिश तो भी तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे आप, बस इन बातों का रखना होगा ख्याल
मानसून में नहीं हुई ठीक से बारिश तो भी तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे आप, बस इन बातों का रखना होगा ख्याल
ऑटो
ये बड़ा नियम बदलने जा रही सरकार, अब 50 साल तक वैलिड रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए कितना फायदा?
ये बड़ा नियम बदलने जा रही सरकार, अब 50 साल तक वैलिड रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget