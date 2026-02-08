हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup Points Table: टॉप पर भारत और वेस्टइंडीज, कहां पहुंचा पाकिस्तान? देखें पहले 3 मैचों के बाद अंक तालिका

T20 World Cup Points Table: टॉप पर भारत और वेस्टइंडीज, कहां पहुंचा पाकिस्तान? देखें पहले 3 मैचों के बाद अंक तालिका

T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 6 टीमें मैदान पर थी. भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया. जानिए 3 मैचों के बाद अंक तालिका में टीमों की पोजीशन, और नेट रन रेट.

By : शिवम | Updated at : 08 Feb 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत शनिवार से हो गई है. पहले दिन भारत, पाकिस्तान समेत 6 टीमें मैदान पर थी. टीम इंडिया ने पहले मैच में अमेरिका को 29 रनों से हराया. पाकिस्तान ने करीबी मुकाबले में नीदरलैंड 3 विकेट से हराया. हालांकि नेट रन रेट भारत का बेहतर था, जिस वजह से अंक तालिका में टीम इंडिया टॉप पर काबिज हुई. जानिए पहले 3 मैचों के बाद अंक तालिका में कौन कहां है? किसका क्या नेट रन रेट है.

ग्रुप ए में टॉप पर भारत

पहले दिन ग्रुप ए की 4 टीमें मैदान पर थी. पहला मैच पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड हुआ. नीदरलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बना पाई. छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भी पाकिस्तान के पसीने छूट गए. फहीम अशरफ की शानदार बल्लेबाजी से पाकिस्तान जीत गया. इस ग्रुप का दूसरा मैच शनिवार को भारत और यूएसए के बीच हुआ. अमेरिका ने शुरुआत अच्छी की, भारत के टॉप आर्डर को बिखेर दिया लेकिन सूर्यकुमार यादव ने 84 रनों की धुआंधार पारी खेलकर भारत को 161 तक पहुंचा दिया. यूएसए लक्ष्य से 30 रन दूर रह गई और भारत ये मुकाबला जीत गया.

अंक तालिका में भारत और पाकिस्तान के 2-2 अंक हो गए हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर भारत पाकिस्तान से ऊपर है. यूएसए के पांचवें और नीदरलैंड चौथे स्थान पर है. नामीबिया ने अभी अपना मैच नहीं खेला है.

1. भारत

  • मैच- 1
  • जीते- 1
  • हारे- 0
  • अंक- 2
  • नेट रन रेट- +1.450

2. पाकिस्तान

  • मैच- 1
  • जीते- 1
  • हारे- 0
  • अंक- 2
  • नेट रन रेट- +0.240

3. नीदरलैंड

  • मैच-1
  • जीते- 0
  • हारे- 1
  • अंक- 0
  • नेट रन रेट- -0.240

4. यूएसए

  • मैच- 1
  • जीते- 0
  • हारे- 1
  • अंक- 0
  • नेट रन रेट- -1.450

5. नामीबिया

  • मैच- 0

ग्रुप सी में वेस्टइंडीज टॉप पर

पहले दिन ग्रुप सी के ग्रुप से एक मैच हुआ. वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 182 रन बनाए थे. शिमरोन हेटमायर ने 36 गेंदों में 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड 147 पर ढेर हो गई.

1. वेस्टइंडीज

  • मैच- 1
  • जीते- 1
  • हारे- 0
  • पॉइंट्स- 2
  • नेट रन रेट- +1.750

2. स्कॉटलैंड 

  • मैच- 1
  • जीते- 0
  • हारे- 1
  • पॉइंट्स- 0
  • नेट रन रेट- -1.750

ग्रुप सी में सिर्फ एक ही मैच अभी तक हुआ है. अन्य 3 टीमों का पहला मैच अभी होना बाकी है.

टी20 वर्ल्ड कप में आज के मुकाबले

आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन 6 टीमें मैदान पर होंगी. पहला मैच न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान है. दूसरे मैच में इंग्लैंड की भिड़ंत नेपाल से होगी. तीसरा मैच श्रीलंका बनाम आयरलैंड होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 08 Feb 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup T20 World Cup Points Table INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: रजवाहे के अतिक्रमण पर सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल, अफसर से बोले- 'एक भी मुल्ला नहीं...'
अलीगढ़: रजवाहे के अतिक्रमण पर सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल, अफसर से बोले- 'एक भी मुल्ला नहीं...'
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
UP News: Bareli में बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों का हंगामा ! | Boldozer Action | UP | Bareli
Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: रजवाहे के अतिक्रमण पर सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल, अफसर से बोले- 'एक भी मुल्ला नहीं...'
अलीगढ़: रजवाहे के अतिक्रमण पर सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल, अफसर से बोले- 'एक भी मुल्ला नहीं...'
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
बॉलीवुड
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
दिल्ली NCR
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
ट्रेंडिंग
Video: फिर फिसली नीतीश कुमार की जुबान, मखाना को कह दिया... वायरल वीडियो देख आप भी पकड़ लेंगे माथा
फिर फिसली नीतीश कुमार की जुबान, मखाना को कह दिया... वायरल वीडियो देख आप भी पकड़ लेंगे माथा
जनरल नॉलेज
RAC टिकट पर क्यों वसूला जाता है फुल फेयर, आधी बर्थ वाले नियम पर संसदीय पैनल ने क्यों उठाए सवाल?
RAC टिकट पर क्यों वसूला जाता है फुल फेयर, आधी बर्थ वाले नियम पर संसदीय पैनल ने क्यों उठाए सवाल?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget