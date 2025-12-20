हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2024 चैंपियन टीम के 8 खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में भी शामिल, हर एक है मैच विनर

2024 चैंपियन टीम के 8 खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में भी शामिल, हर एक है मैच विनर

T20 World Cup 2026 India Squad: फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का एलान कर दिया है. टीम में 8 प्लेयर्स ऐसे हैं, जो 2024 चैंपियन टीम का भी हिस्सा थे.

By : शिवम | Updated at : 20 Dec 2025 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने टाइटल को बचाने उतरेगी. उपकप्तान शुभमन गिल और जितेश शर्मा को ड्राप किया गया है, ईशान किशन की 2 साल बाद टीम में वापसी हुई है. पिछले संस्करण (2024) भारत ने ये खिताब जीता था, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी थे. दोनों दिग्गज टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ऐसे 8 प्लेयर्स आगामी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं जो पिछले संस्करण चैंपियन टीम में भी शामिल थे.

भारतीय क्रिकेट के हर फैन की यादों में वो तस्वीर होगी, जब सूर्यकुमार यादव ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बॉउंड्री पर डेविड मिलर का कैच पकड़ा था. हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने अंत में शानदार गेंदबाजी की थी. सूर्या अब टी20 के कप्तान हैं, हार्दिक और बुमराह भी टी20 के महत्वपूर्ण प्लेयर हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्याकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर).

वो 8 प्लेयर्स, जो 2024 चैंपियन टीम का हिस्सा थे

संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव.

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियन टीम का भी हिस्सा थे, हालांकि ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में खेल रहे थे. इस बार ऋषभ पंत स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, तो मुख्य विकेटकीपर सैमसन ही होंगे. वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे.

पिछले संस्करण में चैंपियन टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल आगामी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं हैं, जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का शेड्यूल

  • 7 फरवरी- बनाम अमेरिका (मुंबई)
  • 12 फरवरी- बनाम नामीबिया (दिल्ली)
  • 15 फरवरी- बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)
  • 18 फरवरी- बनाम नीदरलैंड (अहमदाबाद)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 05:26 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM SANJU SAMSON SURYAKUMAR YADAV JASPRIT BUMRAH HARDIK PANDYA T20 World Cup 2026 T20 World Cup 2026 India Squad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बॉलीवुड
अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार बोले- 'जल्द शूटिंग शुरू होगी'
अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
Advertisement

वीडियोज

America Flood: America के हमलों ने मचाई तबाही, 70 से ज्यादा ठिकाने तबाह, अचानक क्या हुआ?|ABPLIVE
Pakistan Condom Crisis: क्या है पाकिस्तान का कंडोम संकट... भिखारी बने पड़ोसी पर दोहरी मार!
Tamilnadu में SIR की पहली लिस्ट जारी, वोटर लिस्ट में भूचाल! |ABP LIVE
Bangladesh Violence: Bangladesh में Osman Hadi की हत्या की क्या वजह, जानिए इनसाइड स्टोरी! |ABPLIVE
IND vs SA 5th T20: न Tilak , न Hardik... तो कौन ले उड़ा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बॉलीवुड
अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार बोले- 'जल्द शूटिंग शुरू होगी'
अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
जनरल नॉलेज
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
ट्रेंडिंग
Video: 'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget