2024 चैंपियन टीम के 8 खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में भी शामिल, हर एक है मैच विनर

बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने टाइटल को बचाने उतरेगी. उपकप्तान शुभमन गिल और जितेश शर्मा को ड्राप किया गया है, ईशान किशन की 2 साल बाद टीम में वापसी हुई है. पिछले संस्करण (2024) भारत ने ये खिताब जीता था, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी थे. दोनों दिग्गज टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ऐसे 8 प्लेयर्स आगामी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं जो पिछले संस्करण चैंपियन टीम में भी शामिल थे.

भारतीय क्रिकेट के हर फैन की यादों में वो तस्वीर होगी, जब सूर्यकुमार यादव ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बॉउंड्री पर डेविड मिलर का कैच पकड़ा था. हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने अंत में शानदार गेंदबाजी की थी. सूर्या अब टी20 के कप्तान हैं, हार्दिक और बुमराह भी टी20 के महत्वपूर्ण प्लेयर हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्याकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर).

वो 8 प्लेयर्स, जो 2024 चैंपियन टीम का हिस्सा थे

संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव.

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियन टीम का भी हिस्सा थे, हालांकि ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में खेल रहे थे. इस बार ऋषभ पंत स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, तो मुख्य विकेटकीपर सैमसन ही होंगे. वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे.

पिछले संस्करण में चैंपियन टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल आगामी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं हैं, जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं.

