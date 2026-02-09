हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में खेल रहीं छोटी टीमों के 7 खूंखार खिलाड़ी, अकेले दम पर कर सकते हैं बड़ा उलटफेर

टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहीं छोटी टीमों के 7 खूंखार खिलाड़ी, अकेले दम पर कर सकते हैं बड़ा उलटफेर

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कई एसोसिएट यानी छोटी टीमें भी हैं. लेकिन इन छोटी टीमों के 7 खिलाड़ी बड़े ही खूंखार हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें ट्रॉफी के लिए मैदान पर उतर चुकी हैं. टूर्नामेंट में तमाम एसोसिएट नेशन की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं. ये वह टीमें जिन्हें अभी पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं मिला है यानी टेस्ट क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं मिली है. अक्सर क्रिकेट की साधारण भाषा में इन्हें छोटी टीमें कहा जाता है. हम आपको ऐसी ही टीमों के 7 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जो मौजूदा टी20 विश्व कप अकेले दम पर बड़ा उलटफेर करने काबीलियत रखते हैं. 

1- दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल)

अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर नेपाल के स्टार बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी ने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले ही मुकाबले में दमदार पारी खेलकर महफिल लूटी. दीपेंद्र ने 29 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 44 रन स्कोर किए थे. ऐरी के नाम पर टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी मौजूद हैं. 2023 में मंगोलिया के खिलाफ मुकाबले में युवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने सिर्फ 09 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी. 

2- बेन मैनेंटी (इटली)

ऑस्ट्रेलियाई मूल के ऑलराउंडर बेन मैनेंटी टी20 विश्व कप में इटली के लिए खेल रहे हैं. स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए टूर्नामेंट के 7वें मुकाबले में उन्होंने बल्ले से कमाल करते हुए 31 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से टीम के लिए 52 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. बताते चलें कि बेन ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली बिग बैश लीग में भी खेलते हुए नजर आते हैं.  

3- जॉर्ज मुंसे (स्कॉटलैंड)

स्कॉटलैंड के ओपनर जॉर्ज मुंसे ने टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के दूसरे ही मुकाबले में इटली के सामने कमाल की पारी खेली. उन्होंने 54 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 84 रन स्कोर किए. उनकी इस पारी की बदौलत स्कॉटलैंड ने 207 रन का टोटल बोर्ड पर लगाकर इटली के खिलाफ 73 रन से बड़ी जीत दर्ज की. 

4- स्कॉट एडवर्ड्स (नीदरलैंड्स)

नीदरलैंड्स के विकेटकीपर बल्लेबाज स्कॉट एडवर्ड्स भी उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं, जो भले ही छोटी टीम का हिस्सा हैं लेकिन किसी भी पल मैच पलटने की काबीलितय रखते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में उन्होंने 29 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 37 रनों की पारी खेली थी. 

5- हैरी टेक्टर (आयरलैंड)

आयरलैंड के हैरी टेक्टर भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं. अब तक वह आयरलैंड को कई मैच जितवा चुके हैं. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में हैरी ने 40 रनों की पारी खेली थी. 

6- आमिर कलीम (ओमान)

ओमान के आमिर कलीम भी अकेले दम पर मैच पलटने की काबीलितय रखते हैं. टी20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वॉर्म अप मैच में आमिर ने 47 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को 5 विकेट से जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था. 

7- दिलप्रीत बाजवा (कनाडा)

टी20 वर्ल्ड कप में कनाडा की कप्तानी कर रहे ऑलराउंडर दिलप्रीत बाजवा गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं. टी20 विश्व कप से पहले इटली के खिलाफ वॉर्म अप मुकाबले में दिलप्रीत ने बैटिंग करते हुए 37 रन बनाए थे और गेंदबाजी में 1 विकेट चटकाया था. 

Published at : 09 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Dipendra Singh Airee T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
Advertisement

वीडियोज

UP Election : AIMIM का प्रण यूपी में 2027 के चुनाव में बनेगी बुर्के वाली सीएम ! । Yogi Adityanath
Budget Session:Om Birla के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष... अविश्वास प्रस्ताव लानेे की हो गई तैयारी : सूत्र
Parliament Budget Session : OM Birla पर अगर विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव तो क्या हो पाएगा पास ?
Pariksha Pe Charcha 2026: PM Modi का गुरुमंत्र-
Jeffrey Epstein: 10 देशों के बड़े नेताओं की छुट्टी, Epstein Files पर INSIDE STORY | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
ट्रेंडिंग
Video: मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
शिक्षा
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget