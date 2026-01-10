'हिजाब वाली महिला बनेगी पीएम', असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर योगी के मंत्री बोले- 'ये सिर्फ सपना...'

कुशीनगर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री व योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब पहनने वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस बयान को महज एक सपना करार दिया. प्रभारी मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि यह बात केवल सपना ही हो सकती है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिन में सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है और सपना देखने के नियमों में कोई शिथिलता नहीं है. कोई भी व्यक्ति चाहे जैसा सपना देख सकता है, इसमें उन्हें कोई एतराज नहीं है. दिनेश प्रताप सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

इसके पूर्व प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर फार्मर रजिस्ट्री जागरूक वैन को रवाना किया, जो गांव-गांव जाकर किसानों को योजना के प्रति जागरूक करेगी.

'वी बी राम जी' योजना को लेकर चर्चा

यूपी सरकार के उद्यान और कृषि व्यापार विभाग के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने 'वीबी राम जी' योजना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार मे विस्तृत बैठक की. बैठक में योजना के क्रियान्वयन, लाभ और इससे ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा हुई. प्रभारी मंत्री ने बीबी रामजी योजना की खूबियां गिनाते हुए कहा, "यह योजना ग्रामीण जीवन को सुखद और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है."

'जनता के बीच भ्रम फैला रहे विपक्षी दल के नेता'

उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी राजनीतिक दल इस योजना को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सरकार ने समय - समय पर इसमें सुधार कर इसे और बेहतर बनाया है. यह योजना बेहतर गारंटी के साथ लाई गई है. प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर गरीब के दुख-दर्द को समझते हुए यह योजना बनाई है. उन्होंने दावा किया कि यह योजना मनरेगा से भी बेहतर है और इसके तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी.

कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिनेश सिंह ने कहा कि जिस कांग्रेस ने कभी यह कहा था कि गुड़ बोने से बेहतर गन्ना उगता है, वह आज सरकार को सलाह देने की स्थिति में नहीं है. कांग्रेस के लोग हमारे प्रधानमंत्री को सलाह नहीं दे सकते. कार्यक्रम के दौरान सांसद विजय दूबे, राज्यससभा सांसद आरपीएन सिंह, विधायक पंचानंद पाठक, विधायक विवेकानंद पाण्डेय, विधायक डॉक्टर असीम राय सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.