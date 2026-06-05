सूर्यकुमार यादव को टी20 की कप्तानी से हटाए जाने पर विचार चल रहा है. BCCI के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि सूर्या की जगह अब मैनेजमेंट नए कप्तान की खोज में है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हमें नए कप्तान दिखेंगे. हालांकि इसको लेकर 2 पक्ष हैं, एक जो इससे सहमत है और एक खिलाफ. पूर्व सेलेक्टर एमएसके प्रसाद इसके खिलाफ हैं, उनके अनुसार ये कदम उठाना अभी सही नहीं होगा. इसकी जगह नए कप्तान को तैयार किया जाए और तब तक सूर्या के पास कमान रहनी चाहिए.

सूर्यकुमार यादव को लेकर कहा जा रहा है कि कप्तानी से हटाए जाने के साथ टीम में उनकी जगह बन पाना भी मुश्किल हो जाएगा. बेशक बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन उनकी फॉर्म चिंता का विषय है. टी20 वर्ल्ड कप के बाद IPL में भी उनकी फॉर्म खराब रही, उन्होंने 13 मैचों में 270 रन बनाए. भारत के सेलेक्टर्स शनिवार को मीटिंग करेंगे, जिसमें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम चुनी जाएगी.

आईएएनएस से बातचीत में एमएसके प्रसाद ने कहा, "सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप अपनी प्रमुख टीम भेज रहे हैं या दूसरे लेवल की. अगर आप अपनी मुख्य टीम भेज रहे हैं तो फिर सूर्यकुमार यादव को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा. भारत ने उनकी कप्तानी में हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जीता है." उनका मानना है कि सूर्या को कप्तान बने रहने दिया जाना चाहिए और इस दौरान नए कप्तान को तैयार किया जाए.

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उन्होंने कहा, "आपको अभी या अगले 5-6 महीनों में अपने नए लीडर के साथ तैयार होना होगा. टी20 वर्ल्ड कप तक अक्षर पटेल उपकप्तान थे. आदर्श रूप से आपको युवा लीडर की तरफ जाना होगा. तो आप ऐसे की पहचान कर सकते हो, जिन्हें उपकप्तान बनाया जा सके. सूर्या एक शानदार खिलाड़ी हैं."

पूर्व सेलेक्टर ने माना कि सूर्यकुमार यादव का हालिया फॉर्म खराब है, लेकिन उनको लगता है कि सूर्या के प्रति धैर्य बनाए जाने की जरुरत है. उन्होंने कहा, "मैं जानता हूं कि वह मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी हैं, जो उनकी जगह लेने के हकदार हैं. मेरा मानना है कि अभी सूर्या को कप्तानी से हटाया जाना सही संकेत नहीं होगा. उन्हें कुछ मौके और दें, अगर वह सफल नहीं हो पाते तो आपने जिन्हें उपकप्तान बनाया उसे कप्तानी सौंप देनी चाहिए."

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सूर्यकुमार यादव की जगह कौन ले सकता है?

इस पर प्रसाद ने कहा, "हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर संभावित उम्मीदवार हैं. ईशान किशन, तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी भी हैं. संजू काफी समय राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहें, ईशान ने भी हाल ही में SRH की कप्तानी की और शानदार प्रदर्शन किया. तिलक वर्मा भी हैं, मेरे अनुसार तिलक वो खिलाड़ी है जो आने वाले सालों में टी20 फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट के सही विकल्प होंगे."

उन्होंने रजत पाटीदार को भी विकल्प बताया और उनकी तारीफ़ की. उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये सही होगा या नहीं, लेकिन पाटीदार भी विकल्प हैं. भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं." पाटीदार की कप्तानी में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले साल अपना पहला खिताब जीता था, इस बार भी उन्होंने टीम को खिताब जिताया.