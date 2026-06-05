विराट कोहली अगर कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं तो भी मीडिया की सुर्खियां बनती है. क्रिकेट में भी हमेशा कैमरा कोहली की एक्टिविटी पर नजर बनाए रखता है. विकेट के बाद उनका सेलिब्रेशन हो, उनकी मस्ती या कुछ और, कैमरे की नजर हमेशा उनपर रहती है. इसका कारण साफ है कि फैंस भी उन्हें देखना चाहते हैं, उनको लेकर फैंस में दीवानगी अलग ही लेवल की है. हालांकि विराट ऐसी जिंदगी नहीं चाहते. ये दावा किया है इंग्लैंड के खिलाड़ी लियाम लिविंग्स्टन ने, जो RCB में उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं.

माइकल वॉन ने पॉडकास्ट में लियाम लिविंग्स्टन से पूछा, "विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में कैसे होते हैं?" इस पर लिविंग्स्टन ने कहा, "वह कमाल के थे. मैंने हमेशा विराट के खिलाफ खेला था, वह हमेशा हंसते रहते हैं. अगर कोई तंज कसता है, तो वह उसका जवाब जरूर देंगे. ग्राउंड पर वह बहुत ही प्रतिस्पर्धी होते हैं."

लिविंग्स्टन ने आगे कहा, "लेकिन जैसे ही कोहली ग्राउंड के बाहर जाते हैं, वो बिलकुल अलग इंसान बन जाते हैं. क्रिकेट से दूर, वह बहुत शांत और प्यारे व्यक्ति हैं, जिन्हें परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है. वह बहुत शांत स्वभाव के हैं."

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इंग्लैंड के खिलाड़ी ने कहा, "जिस तरह की जिंदगी वह भारत में जीते हैं, शायद वह वैसी जिंदगी नहीं चाहते. वह ये नहीं चाहते कि हमेशा ही सभी की नजरें उन पर रहे. वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मैदान पर उतरते ही सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं."

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विराट कोहली को लेकर कहा जाता है कि वह अपने परिवार के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं. इसके पीछे का कारण भी यही बताया जाता है कि वह भारत में खुलकर नहीं रह पाते, यहां वह सड़कों पर यूं नहीं घूम सकते जैसे इंग्लैंड में कर सकते हैं.