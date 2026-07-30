कमाल हो गया, वैभव सूर्यवंशी को इस टीम ने बनाया उप कप्तान

भारत के युवा बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट ज़ोन टीम का उप-कप्तान बनाए गए हैं. यह तेज़ी से आगे बढ़ते करियर में उनकी एक और उपलब्धि है. हाल ही में भारत के ज़िम्बाब्वे दौरे पर 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का अवॉर्ड जीतने वाले सूर्यवंशी ईशान किशन की कप्तानी में खेलेंगे. ईशान किशन को बेंगलुरु में 23 अगस्त से शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठित रेड-बॉल टूर्नामेंट के लिए ईस्ट ज़ोन टीम का कप्तान बनाया गया है.

उप-कप्तान बनना इस युवा खिलाड़ी के लिए एक और बड़ी कामयाबी है जिन्होंने इसी महीने की शुरुआत में इंग्लैंड के दौरे पर अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. भारत और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद, अब सूर्यवंशी को भारत के प्रमुख घरेलू टूर्नामेंटों में से एक में लीडरशिप की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. उम्मीद है कि वह बंगाल के अनुभवी ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ओपनिंग करेंगे. ईश्वरन 100 से ज़्यादा फ़र्स्ट-क्लास मैच खेलने वाले टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर वापसी कर रहे हैं.

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ईशान किशन अनुभवी ईस्ट ज़ोन टीम की कप्तानी करेंगे. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ईशान किशन ईस्ट ज़ोन की उस टीम की कप्तानी करेंगे जिसमें अनुभवी इंटरनेशनल क्रिकेटर और उभरते हुए टैलेंट का मेल है. भारत के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं.

35 साल के इस खिलाड़ी ने 2025-26 के घरेलू सीज़न में बंगाल के लिए खेला और IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी 13 मैच खेले. टीम में भारत के तेज़ गेंदबाज़ मुकेश कुमार, ऑलराउंडर शाहबाज़ अहमद, झारखंड के बल्लेबाज़ विराट सिंह, विकेटकीपर कुमार कुशाग्र और स्पिन ऑलराउंडर अनुकूल रॉय भी शामिल हैं. इन सभी ने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में इंडिया A के सफल ट्राई-सीरीज़ कैंपेन के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था.

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