#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकमाल हो गया, वैभव सूर्यवंशी को इस टीम ने बनाया उप कप्तान

कमाल हो गया, वैभव सूर्यवंशी को इस टीम ने बनाया उप कप्तान

वैभव सूर्यवंशी को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है तो वहीं ईशान किशन अनुभवी ईस्ट ज़ोन टीम की कप्तानी करेंगे.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 30 Jul 2026 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के युवा बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट ज़ोन टीम का उप-कप्तान बनाए गए हैं. यह तेज़ी से आगे बढ़ते करियर में उनकी एक और उपलब्धि है. हाल ही में भारत के ज़िम्बाब्वे दौरे पर 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का अवॉर्ड जीतने वाले सूर्यवंशी ईशान किशन की कप्तानी में खेलेंगे. ईशान किशन को बेंगलुरु में 23 अगस्त से शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठित रेड-बॉल टूर्नामेंट के लिए ईस्ट ज़ोन टीम का कप्तान बनाया गया है.

उप-कप्तान बनना इस युवा खिलाड़ी के लिए एक और बड़ी कामयाबी है जिन्होंने इसी महीने की शुरुआत में इंग्लैंड के दौरे पर अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. भारत और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद, अब सूर्यवंशी को भारत के प्रमुख घरेलू टूर्नामेंटों में से एक में लीडरशिप की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. उम्मीद है कि वह बंगाल के अनुभवी ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ओपनिंग करेंगे. ईश्वरन 100 से ज़्यादा फ़र्स्ट-क्लास मैच खेलने वाले टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर वापसी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- एक घूंसे में चित्त हुआ बॉक्सर, Commonwealth Games से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर

ईशान किशन अनुभवी ईस्ट ज़ोन टीम की कप्तानी करेंगे. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ईशान किशन ईस्ट ज़ोन की उस टीम की कप्तानी करेंगे जिसमें अनुभवी इंटरनेशनल क्रिकेटर और उभरते हुए टैलेंट का मेल है. भारत के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं.

35 साल के इस खिलाड़ी ने 2025-26 के घरेलू सीज़न में बंगाल के लिए खेला और IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी 13 मैच खेले. टीम में भारत के तेज़ गेंदबाज़ मुकेश कुमार, ऑलराउंडर शाहबाज़ अहमद, झारखंड के बल्लेबाज़ विराट सिंह, विकेटकीपर कुमार कुशाग्र और स्पिन ऑलराउंडर अनुकूल रॉय भी शामिल हैं. इन सभी ने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में इंडिया A के सफल ट्राई-सीरीज़ कैंपेन के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था.

यह भी पढ़ें- Delhi Premier League 2026: नए सीजन में क्या होगा खास, जानिए A टू Z

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi Duleep Trophy 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
कमाल हो गया, वैभव सूर्यवंशी को इस टीम ने बनाया उप कप्तान
कमाल हो गया, वैभव सूर्यवंशी को इस टीम ने बनाया उप कप्तान
स्पोर्ट्स
CWG 2026 में आया भारत का तीसरा गोल्ड, बॉक्सिंग में 10 मेडल पक्के
CWG 2026 में आया भारत का तीसरा गोल्ड, बॉक्सिंग में 10 मेडल पक्के
स्पोर्ट्स
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
स्पोर्ट्स
CWG 2026: भारत-पाकिस्तान में हो सकता है बॉक्सिंग का फाइनल, जानिए समीकरण
CWG 2026: भारत-पाकिस्तान में हो सकता है बॉक्सिंग का फाइनल, जानिए समीकरण
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं', भारत ने अमेरिका के NYT को लगाई लताड़
'पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं', भारत ने अमेरिका के NYT को लगाई लताड़
दिल्ली NCR
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
बॉलीवुड
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राजस्थान
जयपुर: तीसरी बेटी के जन्म पर नाखुश था पिता, गला घोंटकर की नवजात की हत्या
जयपुर: तीसरी बेटी के जन्म पर नाखुश था पिता, गला घोंटकर की नवजात की हत्या
ट्रेंडिंग
Video: सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
टेक्नोलॉजी
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget