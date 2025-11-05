हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?

सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?

Suryakumar Yadav Big Request: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. इसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका के एक दिग्गज खिलाड़ी से मदद मांगी है.

05 Nov 2025 09:00 AM (IST)
Suryakumar Yadav ODI Career: भारत की टी20 टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में बेहतर परफॉर्म कर रही है. टीम इंडिया ने हाल ही में टी20 एशिया कप 2025 का खिताब भी अपने नाम किया है. लेकिन टीम के बेहतर प्रदर्शन के बाद भी सूर्यकुमार यादव एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. सूर्यकुमार को अपने वनडे करियर की चिंता सताने लगी है. इसके लिए सूर्या ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स से मदद की गुहार लगाई है कि वे किसी तरह उनके ODI करियर को बचाने में मदद करें.

सूर्यकुमार यादव ने मांगी मदद

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विमल कुमार को दिए इंटरव्यू में कहा कि 'अगर मैं एबी डिविलियर्स से जल्दी मिलता हूं, तब मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने टी20 और वनडे करियर को कैसे मैनेज किया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं. मुझे लगता कि वनडे में भी टी20 इंटरनेशनल की तरह ही खेला जा सकता है'. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इन दोनों फॉर्मेट में अपने करियर को कैसे सफल बनाया'.

सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा कि 'एबी, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है, तब प्लीज जल्दी से मैं आपके कॉन्टेक्ट में आना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए आगे आने वाले 3-4 साल जरूरी हैं. मैं वनडे क्रिकेट में भी जल्दी से वापसी करना चाहता हूं. इसके लिए प्लीज मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं टी20 और वनडे को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं'.

वनडे करियर में कहां हैं सूर्यकुमार यादव?

सूर्यकुमार यादव ने अपने अब तक के वनडे करियर में केवल 37 मैच खेले हैं, जिसमें 25.76 की औसत से 773 रन बनाए हैं. सूर्या ने वनडे में 4 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में सूर्या ने 93 मैचों में 36.94 की औसत से 2,734 रन बना लिए हैं, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं.

एबी डिविलियर्स का नाम साउथ अफ्रीका के ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के सबसे सफल खिलाड़ियों में लिया जाता है. डिविलियर्स ने 228 मैचों की 218 पारियों में 9,577 रन बनाए हैं. एबी की ODI में औसत 53.50 है. इतने बड़े करियर में वनडे में 50 से ज्यादा की औसत बरकरार रखना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी बात है.

05 Nov 2025 09:00 AM (IST)
AB De Villiers ODI Cricket SURYAKUMAR YADAV T20 CRICKET
