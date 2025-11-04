भारत ने 2 नवंबर को महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया. टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया. इसके बाद टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऐसा काम किया जिसने फैंस को 14 साल पीछे, यानी 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीत के दौर में पहुंचा दिया.

धोनी के अंदाज में नजर आई हरमनप्रीत कौर

हाल ही में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया. इस फोटो में हरमनप्रीत बिल्कुल धोनी के अंदाज में ट्रॉफी पकड़े नजर आईं. 2011 में जब भारत ने एमएस धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीता था, तब धोनी ने भी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ ऐसा ही फोटोशूट कराया था.

बीसीसीआई ने खुद हरमनप्रीत की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. पोस्ट करने के कुछ ही घंटों में ये फोटो वायरल हो गईं. फैंस की इन तस्वीरों को देखकर धोनी की लिगेसी याद आ गई और वो 14 साल पहले पहुंच गए.

फाइनल में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन

फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. टीम इंडिया ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. शेफाली वर्मा ने 87 रन की शानदार पारी खेली, वहीं दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाते हुए एक अर्धशतक जड़ा. स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने 34 रनों का तेजतर्रार योगदान दिया. जिसके चलते भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए.

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई. दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में कहर ढाया और 5 विकेट झटके, जबकि शेफाली ने भी दो विकेट अपने नाम किए.