स्पोर्ट्सक्रिकेट'गौतम गंभीर ने...' फाइनल से पहले कप्तान सूर्यकुमार का बड़ा बयान, जो कहा सुनकर चौंक जाएंगे

'गौतम गंभीर ने...' फाइनल से पहले कप्तान सूर्यकुमार का बड़ा बयान, जो कहा सुनकर चौंक जाएंगे

Suryakumar yadav Press Conference: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलने से पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गौतम गंभीर पर बड़ा बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Mar 2026 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए तैयार है. यह खिताबी भिड़ंत 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी. फाइनल से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि कोच गौतम गंभीर को अगर अनुमति मिलती तो वो खुद फाइनल मैच खेलने मैदान में उतर जाते. आपको बता दें कि गंभीर 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा थे और फाइनल में उन्होंने 75 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी.

फाइनल मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अगर चीजें गौतम गंभीर के नियंत्रण में होतीं तो वो पैड पहन कर बल्लेबाजी करने आ जाते. वो इस तरह की परिस्थितियों में खेले हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं."

सूर्यकुमार यादव ने कोच गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि बल्लेबाजी में खिलाड़ी अपने सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित करें. उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर ने टीम के अंदर ऐसा वातावरण तैयार किया है कि खिलाड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान ना देकर टीम की सफलता पर ध्यान लगाएं.

फाइनल में भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी, जो दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर आ रही है. चूंकि अफ्रीका पूरे वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं हारी थी, ऐसे में न्यूजीलैंड की उस पर 9 विकेट की एकतरफा जीत चौंकाने वाली रही. जाहिर है, कीवी टीम एक और बड़ी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी.

गौतम गंभीर ने जीते हैं 2 वर्ल्ड कप

गौतम गंभीर ने अपने करियर में 2 वर्ल्ड कप जीते हैं. वो 2007 की टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे. फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. वो 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का भी हिस्सा रहे. इस बार श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने 97 रनों की पारी खेली थी.

T20 World Cup Prize Money: टीम इंडिया को फाइनल जीतने पर कितनी प्राइज मनी मिलेगी? उपविजेता पर भी बरसेगा पैसा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Mar 2026 09:34 PM (IST)
T20 World Cup Final GAUTAM GAMBHIR SURYAKUMAR YADAV T20 World Cup 2026
क्रिकेट
