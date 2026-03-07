'गौतम गंभीर ने...' फाइनल से पहले कप्तान सूर्यकुमार का बड़ा बयान, जो कहा सुनकर चौंक जाएंगे

भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए तैयार है. यह खिताबी भिड़ंत 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी. फाइनल से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि कोच गौतम गंभीर को अगर अनुमति मिलती तो वो खुद फाइनल मैच खेलने मैदान में उतर जाते. आपको बता दें कि गंभीर 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा थे और फाइनल में उन्होंने 75 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी.

फाइनल मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अगर चीजें गौतम गंभीर के नियंत्रण में होतीं तो वो पैड पहन कर बल्लेबाजी करने आ जाते. वो इस तरह की परिस्थितियों में खेले हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं."

सूर्यकुमार यादव ने कोच गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि बल्लेबाजी में खिलाड़ी अपने सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित करें. उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर ने टीम के अंदर ऐसा वातावरण तैयार किया है कि खिलाड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान ना देकर टीम की सफलता पर ध्यान लगाएं.

फाइनल में भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी, जो दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर आ रही है. चूंकि अफ्रीका पूरे वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं हारी थी, ऐसे में न्यूजीलैंड की उस पर 9 विकेट की एकतरफा जीत चौंकाने वाली रही. जाहिर है, कीवी टीम एक और बड़ी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी.

गौतम गंभीर ने जीते हैं 2 वर्ल्ड कप

गौतम गंभीर ने अपने करियर में 2 वर्ल्ड कप जीते हैं. वो 2007 की टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे. फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. वो 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का भी हिस्सा रहे. इस बार श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने 97 रनों की पारी खेली थी.

यह भी पढ़ें:

T20 World Cup Prize Money: टीम इंडिया को फाइनल जीतने पर कितनी प्राइज मनी मिलेगी? उपविजेता पर भी बरसेगा पैसा