हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup Prize Money: टीम इंडिया को फाइनल जीतने पर कितनी प्राइज मनी मिलेगी? उपविजेता पर भी बरसेगा पैसा

T20 World Cup Prize Money: टीम इंडिया को फाइनल जीतने पर कितनी प्राइज मनी मिलेगी? उपविजेता पर भी बरसेगा पैसा

T20 World Cup Prize Money: अगर टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर टीम इंडिया चैंपियन बनती है तो जानिए उसे कितनी प्राइज मनी मिलेगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Mar 2026 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Prize Money: एक महीने तक चले रोमांच के बाद अब फाइनल की बारी है. 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम ट्रॉफी उठाएगी. ग्रुप स्टेज और फिर सुपर-8 और सेमीफाइनल की चुनौतियों को पार कर खिताबी भिड़ंत में पहुंचे भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी. महीने भर की इस मेहनत के लिए टीमों को प्राइज मनी के रूप में तोहफा भी मिलेगा. यहां जान लीजिए अगर टीम इंडिया फाइनल जीतती है तो उसे कितना पैसा मिलेगा?

विजेता बनने पर कितनी प्राइज मनी?

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का प्राइज पूल सेट किया है. यह रकम भारतीय मुद्रा में 120 करोड़ रुपये से भी अधिक है. इसी 120 करोड़ की रकम में से विजेता, उपविजेता और अन्य टीमों को प्राइज मनी बांटी जाएगी.

अगर भारतीय टीम फाइनल जीत जाती है तो उसे 3 मिलियन डॉलर की प्राइज मनी मिलेगी, जो भारतीय करेंसी में लगभग 27.48 करोड़ रुपये के बराबर है. वहीं भारतीय टीम फाइनल हार भी जाती है तो भी उसे खाली हाथ घट नहीं लौटना पड़ेगा. उपविजेता टीम को 1.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 14.65 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिलेगी.

बाकी टीमों पर भी बरसेगा पैसा

सिर्फ फाइनल में जाने वाली टीमों को ही नहीं बल्कि सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों पर भी खूब सारा पैसा बरसेगा. सेमीफाइनल में हारने वाली प्रत्येक टीम को लगभग 7.24 करोड़ रुपये और जो टीम सुपर-8 में पहुंचीं लेकिन सेमीफाइनल में नहीं जा सकीं, उस प्रत्येक टीम को करीब 3.48 करोड़ रुपये मिलेंगे.

ग्रुप स्टेज में ही एलिमिनेट होने वाली प्रत्येक टीम को लगभग 2.29 करोड़ रुपये प्राइज मनी के रूप में मिलेंगे. आपको बता दें कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप की तुलना में इस बार प्राइज मनी में 20 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी की गई है.

यह भी पढ़ें:

मिचेल सैंटनर के भड़काऊ बयान पर आई सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया, भारतीय कप्तान ने दिया करारा जवाब

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 07 Mar 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
T20 World Cup Final T20 World Cup 2026 T20 World Cup Prize Money IND Vs NZ Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup Prize Money: टीम इंडिया को फाइनल जीतने पर कितनी प्राइज मनी मिलेगी? उपविजेता पर भी बरसेगा पैसा
टीम इंडिया को फाइनल जीतने पर कितनी प्राइज मनी मिलेगी? उपविजेता पर भी बरसेगा पैसा
क्रिकेट
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान प्लेइंग 11 पर दिया अपडेट 
क्रिकेट
मिचेल सैंटनर के भड़काऊ बयान पर आई सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया, भारतीय कप्तान ने दिया करार जवाब
मिचेल सैंटनर के भड़काऊ बयान पर आई सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया, भारतीय कप्तान ने दिया करार जवाब
क्रिकेट
IND vs NZ Final Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें लाइव? जानिए 
भारत-न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें लाइव? जानिए 
Advertisement

वीडियोज

Jab Khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया | एक खूबसूरत और परिपक्व प्रेम कहानी
Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: ईरान ने इजरायल पर फिर दागीं मिसाइलें, IDF का दावा- तेहरान में IRGC के 16 फाइटर जेट किए तबाह
Live: ईरान ने इजरायल पर फिर दागीं मिसाइलें, IDF का दावा- तेहरान में IRGC के 16 फाइटर जेट किए तबाह
राजस्थान
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
इंडिया
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया 5 गारंटी का ऐलान
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी की 5 बड़ी गारंटी
क्रिकेट
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान प्लेइंग 11 पर दिया अपडेट 
बॉलीवुड
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? नए प्रोजेक्ट को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? सामने आई बड़ी अपडेट
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
शिक्षा
रांची में पीडब्लू का छात्र संवाद कार्यक्रम, बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को दी सकारात्मक सोच की सीख
रांची में पीडब्लू का छात्र संवाद कार्यक्रम, बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को दी सकारात्मक सोच की सीख
यूटिलिटी
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget