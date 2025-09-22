हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और...', सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान पर जीत के बाद दिया बड़ा बयान

गिल और अभिषेक की सलामी जोड़ी पर सूर्यकुमार ने कहा कि शुभमन और अभिषेक आग और बर्फ का मेल हैं. वे एक-दूसरे के पूरक हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 22 Sep 2025 09:28 AM (IST)

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान पर छह विकेट की जीत के बाद कहा कि टीम ने अपने प्रदर्शन से उनका काम आसान बना दिया है. पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और शुभमन गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

पाकिस्तान ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की 45 गेंद में पांच चौकों और तीन छक्कों से 58 रन की पारी की मदद से पांच विकेट पर 171 रन बनाए.

भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए जबकि हार्दिक पंड्या (29 रन पर एक विकेट) और कुलदीप यादव (31 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया.

भारतीय टीम ने धैर्य नहीं खोया

सूर्यकुमार ने कहा कि पाकिस्तान के अच्छी शुरुआत करने के बावजूद भारतीय टीम ने धैर्य नहीं खोया. उन्होंने कहा, ‘‘टीम जिस तरह से आगे बढ़ रही उससे मैं खुश हूं. इससे मेरा काम आसान हो रहा है. टीम ने शुरुआती 10 ओवरों के बाद (जब पाकिस्तान ने 91 रन बनाए थे) धैर्य नहीं खोया. मैंने ड्रिंक्स के दौरान टीम से कहा कि खेल अब शुरू होता है.’’

शिवम दुबे कोई रोबोट नहीं है

सूर्यकुमार ने शिवम दुबे की सराहना करते हुए कहा, ‘‘शिवम दुबे कोई रोबोट नहीं है. किसी दिन उसका भी दिन खराब होगा लेकिन जिस तरह से वह वापसी करता है उससे खुशी होती है.’’

गिल और अभिषेक की सलामी जोड़ी पर सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘शुभमन और अभिषेक आग और बर्फ का मेल हैं. वे एक-दूसरे के पूरक हैं और उन्हें साथ में बल्लेबाजी करते देखना मजेदार है. लक्ष्य का पीछा करने के लिए किसी को 10-12 ओवर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी.’’

कैच छोड़ने पर दिया बयान

खिलाड़ियों के कई कैच टपकाने पर उन्होंने कहा, ‘‘क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप ने सभी लड़कों को कैच छोड़ने के कारण ईमेल किया है. वे चीजों को ठीक कर देंगे.’’

अपनी आक्रामक पारी के लिए मैन ऑफ द मैच बने अभिषेक ने कहा कि पाकिस्तान खिलाड़ी भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने उनकी आक्रामकता का जवाब अपने बल्ले से दिया.

'पाकिस्तान जिस तरह से आक्रमक हो रहा था मुझे पसंद नहीं आया'

उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से वे (पाकिस्तानी खिलाड़ी) हम पर आक्रामक हो रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं उन्हें जवाब दे सकता था.’’

गिल के साथ साझेदारी पर उन्होंने कहा, ‘‘मैं स्कूल के दिनों से शुभमन के साथ खेल रहा हूं और लंबे समय से उनके साथ ऐसी साझेदारी का इंतजार कर रहा था. टीम के लिए यह जरूरी है कि हम जिस तरह से खेलते हैं, वैसे ही खेलें और मैं इतने आक्रामक तरीके से इसलिए खेल पा रहा हूं क्योंकि टीम मुझे इस तरह खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, यह जानते हुए भी कि इसमें बहुत जोखिम है.’’

हम अच्छा खेलने में असफल रहे- सलमान आगा

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने स्वीकार किया कि उनकी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलने में नाकाम रही है और भारतीय बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही मुकाबला उनकी पकड़ से बाहर कर दिया.

उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा पाया है. भारतीय बल्लेबाजों ने पावर प्ले में मैच हमारी पकड़ से दूर कर दिया.’’

सलमान ने कहा, ‘‘10 ओवर में 91 रन बनाने के बाद हम 15 रन और बना सकते थे लेकिन 171 का स्कोर फिर भी अच्छा था। (हारिस) राऊफ और फहीम (अशरफ) ने अच्छी गेंदबाजी की. हमें अब श्रीलंका के खिलाफ मैच का इंतजार है.’’

Published at : 22 Sep 2025 06:38 AM (IST)
