पाकिस्तानियों को सरेआम कहा ड्रामेबाज, स्टुअर्ट ब्रॉड ने खोली पोल

पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक पिछले कई दिनों से सूर्खियों में हैं. इमाम लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में चोटिल हुए थे. इसके बाद वह पहली पारी में बैटिंग करने नहीं उतरे, लेकिन दूसरी पारी के दौरान वह लंगड़ाते हुए अभ्यास करते दिखे. इस पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने उन्हें आड़े हाथों लिया. ब्रॉड ने इमाम पर नाटक करने का आरोप लगाया है.

बता दें कि लॉर्ड्स टेस्ट में इमाम उल हक ने फील्डिंग करते हुए दो कैच छोड़े थे. इसके बाद वह पैर में दर्द की शिकायत करते हैं, और फिर मैदान से बाहर चले जाते हैं. पता चलता है कि उनकी बाईं पिंडली में खिंचाव है. फिर पाकिस्तान की मेडिकल टीम उन्हें पूरे टेस्ट मैच से बाहर कर देती है. इस तरह पाकिस्तान पहली पारी में 10 खिलाड़ियों से खेला, जिससे टीम के प्रदर्शन पर बड़ा असर पड़ा. हालांकि, मामले ने विवाद का रूप तब लिया, जब इमाम दूसरी पारी के दौरान बाईं पिंडली पर पट्टियां बांधकर बल्लेबाजी का अभ्यास करते नजर आए.

पाकिस्तान की तरफ से ऐसा भी कहा गया कि इमाम उल हक जरूरत पड़ने पर दूसरी पारी में बैटिंग करने उतर सकते हैं. हालांकि, इमाम का खुलेआम लंगड़ाते हुए पट्टी बांधकर प्रैक्टिस करना ब्रॉड को पसंद नहीं आया. स्काई स्पोर्ट्स पर कमेंट्री करते हुए ब्रॉड ने कहा कि यह सब दिखावे के लिए किया गया स्टंट है. मीडिया और साथी खिलाड़ियों की आलोचना से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया.

ब्रॉड आगे कहते हैं कि इमाम इंडोर प्रैक्टिस भी कर सकते थे. इस तरह हाफ पैंट पहनकर, पट्टी बांधकर, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी. दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने भी स्टुअर्ट ब्रॉड का इस मामले में समर्थन किया.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व चीफ सेलेक्टर भी इमाम उल हक पर इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं. उन्होंने अपने एक पुराने बयान में कहा था कि इमाम उल हक चोटिल होने का नाटक करते हैं.

इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 194 रनों से हराया है. पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 110 और दूसरी पारी में सिर्फ 194 रन ही बना सकी. इमाम दोनों ही पारियों में बैटिंग करने नहीं उतरे. इससे पहले इंग्लैंड ने पहला टेस्ट पारी और 103 रनों से जीता था.

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