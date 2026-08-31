IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगुड न्यूज! अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया के तीनों ऑलराउंडर फिट

गुड न्यूज! अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया के तीनों ऑलराउंडर फिट

भारत को अफगानिस्तान से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी. अभी BCCI ने इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान नहीं किया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 31 Aug 2026 07:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम का अगला असाइनमेंट अफगानिस्तान दौरा है. हालांकि, टीम इंडिया अफगानिस्तान नहीं जाएगी, बल्कि अफगानिस्तान दिल्ली में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी, जिसकी मेजबानी अफगानिस्तान करेगा. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है. भारत के तीन स्टार ऑलराउंडर फिट हो गए हैं. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी अब फिट हैं. नितीश रेड्डी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. इन दोनों के अलावा स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी इस सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे और सेलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे. 

13 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की इस टी20 सीरीज के लिए इस हफ्ते बीसीसीआई टीम का एलान कर सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये तीनों ही खिलाड़ी इस सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. पांड्या और रेड्डी, दोनों पिछले लंबे वक्त से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं, और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं. 

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर को और तीसरा व आखिरी टी20 मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. तीनों ही मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

13 सितंबर - पहला टी20 - अरुण जेटली स्टेडियम
15 सितंबर - दूसरा टी20 - अरुण जेटली स्टेडियम
17 सितंबर - तीसरा टी20 - अरुण जेटली स्टेडियम

बता दें कि अफगानिस्तान पहले ही इस टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर चुका है. इब्राहिम जादरान इस सीरीज से अपनी कप्तानी की शुरुआत करेंगे. वहीं टीम में सीनियर और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. 

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम- इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक

यह भी पढ़ें- 

4 साल से बाहर ये भारतीय खिलाड़ी पहुंचा इंग्लैंड, इस टीम के साथ किया करार 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Washington Sundar HARDIK PANDYA Nitish Kumar Reddy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
गुड न्यूज! अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया के तीनों ऑलराउंडर फिट
गुड न्यूज! अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया के तीनों ऑलराउंडर फिट
क्रिकेट
4 साल से बाहर ये भारतीय खिलाड़ी पहुंचा इंग्लैंड, इस टीम के साथ किया करार 
4 साल से बाहर ये भारतीय खिलाड़ी पहुंचा इंग्लैंड, इस टीम के साथ किया करार 
क्रिकेट
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
क्रिकेट
मोहम्मद शमी के जाल में फंसा बल्लेबाज, शानदार सेटअप से किया आउट; देखें वीडियो
मोहम्मद शमी के जाल में फंसा बल्लेबाज, शानदार सेटअप से किया आउट; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Udne ki Asha:😱Laksh की इस हरकत से परिवार हैरान! डिग्गी में छुपकर गांव पहुंचने पर मचा हंगामा #sbs
Bollywood News: सच्चाई के दो चेहरे! 'दायरा' के ट्रेलर में दिखा अपराध और कानून का सबसे तीखा टकराव (31.08.26)
J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
बिहार
चिराग कब करेंगे शादी? मां रीना पासवान ने हंसते हुए कहा, 'वो…'
चिराग कब करेंगे शादी? मां रीना पासवान ने हंसते हुए कहा, 'वो…'
विश्व
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
क्रिकेट
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
बॉलीवुड
32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है
32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है
इंडिया
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
शिक्षा
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
टेक्नोलॉजी
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget