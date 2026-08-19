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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'पाकिस्तान एक बकवास टीम...', दिग्गज ने कर दी घनघोर बेइज्जती

'पाकिस्तान एक बकवास टीम...', दिग्गज ने कर दी घनघोर बेइज्जती

Pakistan vs England Test Series: पाकिस्तान और इंग्लैंड की 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान टीम के क्लीन स्वीप होने की भविष्यवाणी की है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Aug 2026 12:37 PM (IST)
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पाकिस्तान और इंग्लैंड की 3 मैचों की टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है. पहला टेस्ट मैच लीड्स में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले ही स्टुअर्ट ब्रॉड ने विवादित बयान देकर पाकिस्तान टीम की बेइज्जती करने का काम किया है. रिटायरमेंट के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड कमेंट्री और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर काम करते नजर आते हैं. उन्होंने टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले पाकिस्तान को एक बकवास टीम बताया है.

बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने हाल ही में वेस्टइंडीज के साथ सीरीज को ड्रॉ करवाया था. जहां तक इंग्लैंड की बात है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को उसी के घर में आखिरी बार 1996 में किसी टेस्ट सीरीज में हराया था. तीन दशक बीत चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन की धरती पर पाकिस्तान कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. ब्रॉड का मौजूदा पाक टीम को बेकार बताना कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि उसका पेस अटैक बहुत कमजोर प्रतीत होता है.

बकवास टीम है पाकिस्तान

एक पॉडकास्ट पर चर्चा करते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड ने भविष्यवाणी करके बताया है कि इंग्लैंड आगामी सीरीज में पाकिस्तान का क्लीन स्वीप करने वाली है. साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को बेकार टीम कहकर संबोधित किया. उन्होंने 36 वर्षीय तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास को पाकिस्तान टीम की सबसे कमजोर कड़ी बताया.

स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, "उनके पास मोहम्मद अब्बास हैं, वो 36 साल की उम्र में टीम में वापस आए हैं, लेकिन उनकी टीम बकवास है. उनकी टीम अच्छी नहीं है यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड बहुत आसानी से यह सीरीज 3-0 से जीतने वाली है."

यह भी गौर करने वाली बात है कि 36 साल की उम्र में वापसी करने वाले मोहम्मद अब्बास इसी साल टीम में वापस आए थे. रिटर्न के बाद उन्होंने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं.

बाबर आजम नहीं खेलेंगे

बाबर आजम हाल ही में एक वॉर्मअप मैच के दौरान अपने दायें हाथ को चोटिल कर बैठे थे. इसी चोट के चलते उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा है. हालांकि टीम के हेड कोच सरफराज खान को विश्वास है कि कप्तान बाबर लॉर्ड्स पर खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में जरूर वापसी करेंगे. कुछ सप्ताह पहले ही शान मसूद को रिप्लेस कर बाबर दोबारा पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Aug 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Stuart Broad Pakistan Vs England Babar Azam PAKISTAN CRICKET TEAM
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