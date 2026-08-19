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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटLive Score: पहले सत्र का खेल खत्म, भारत जीत से 4 विकेट दूर; दिनुशा-नुवंता नाबाद

Live Score: पहले सत्र का खेल खत्म, भारत जीत से 4 विकेट दूर; दिनुशा-नुवंता नाबाद

IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score: गॉल में खेले जा रहे भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का आज आखिरी दिन है. श्रीलंका की दूसरी पारी जारी है, उन्हें जीतने के लिए 372 रनों का लक्ष्य मिला है.

Written By : शिवम  | Updated at : 19 Aug 2026 12:11 PM (IST)

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IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score
Source : @BCCI

Background

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का आज पांचवां और आखिरी दिन है. चौथे दिन भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमट गई थी, श्रीलंका को जीत के लिए 372 रनों का लक्ष्य मिला है. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 84 रन बना लिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने 4 विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. अब भारत को जीतने के लिए आज 6 विकेट चाहिए. अच्छी बात ये है कि गॉल में आज सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन चिंता की खबर ये है कि आज भी अधिकतर समय बारिश की आशंका जताई गई है.

सोनल दिनुशा और धनंजय डी सिल्वा आज श्रीलंका की पारी को 84/4 से आगे बढ़ाएंगे. सोनल ने पहली पारी में शानदार शतक जड़ा था, वह दूसरी पारी में भी अच्छी लय में दिखे और भारतीय गेंदबाजों को चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द आउट किया जाए. वह 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। कप्तान धनंजय 31 पर नाबाद हैं. दूसरी पारी में मानव सुथार ने 2, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया है.

अभी तक के खेल का हाल

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच शतकीय साझेदारी ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, राहुल ने 82 और पडिक्कल ने 167 रनों की शानदार पारी खेली. ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक (51) जड़ा. श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 और केशरा नवंथा ने 3 विकेट लिए.

श्रीलंका के लिए पहली पारी में सोनल दिनुशा ने शतक (100) जड़ा, जो उनका पहला टेस्ट शतक था. निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए. पहली पारी में भारत के लिए मानव सुथार ने सर्वाधिक 4 और रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए. सिराज, कृष्णा और कुलदीप को 1-1 विकेट मिला था.

भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमट गई, ऋषभ पंत ने इस पारी में सर्वाधिक 66 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन बनाए. असीथा फर्नांडो ने दूसरी पारी में सबसे अधिक 4 विकेट लिए, प्रभात जयसूर्या ने 3 और लाहिरू कुमार ने 2 विकेट लिए.

भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पड़िक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण.

श्रीलंका की प्लेइंग 11: लहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चांदीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवंता, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिता फर्नांडो.

12:11 PM (IST)  •  19 Aug 2026

IND vs SL 1st Test Live Score: पहले सत्र का खेल खत्म

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का आज आखिरी दिन है, जिसके पहले सत्र का खेल समाप्त हो गया है. धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा के बीच इस सत्र में अच्छी साझेदारी हुई, जिसे रवींद्र जडेजा ने तोड़ा. इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने डिकवेला को आउट किया. इस सत्र में भारत ने 2 विकेट चटकाए. श्रीलनक का स्कोर 175/6 हो गया है. श्रीलंका को जीतने के लिए अब 197 रन और बनाने हैं, भारत जीत से 4 विकेट दूर है.

11:36 AM (IST)  •  19 Aug 2026

IND vs SL 1st Test Live Score: कृष्णा ने डिकवेला को किया आउट

59.6 ओवर: प्रसिद्ध कृष्णा ने लेग स्टंप की लाइन पर बैक ऑफ लेंथ डाली, डिकवेला ने स्केयर कट का प्रयास किया. बल्ले का किनारा लेकर गेंद पीछे, ऋषभ पंत ने अच्छा कैच पकड़ा और डिकवेला के रूप में श्रीलंका का छठा विकेट गिर गया है. भारत अब जीत से 4 विकेट दूर है, श्रीलंका को जीत के लिए 216 रन और बनाने हैं. सोनल दिनुशा 54 पर खेल रहे हैं.

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