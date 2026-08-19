Live Score: पहले सत्र का खेल खत्म, भारत जीत से 4 विकेट दूर; दिनुशा-नुवंता नाबाद

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का आज पांचवां और आखिरी दिन है. चौथे दिन भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमट गई थी, श्रीलंका को जीत के लिए 372 रनों का लक्ष्य मिला है. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 84 रन बना लिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने 4 विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. अब भारत को जीतने के लिए आज 6 विकेट चाहिए. अच्छी बात ये है कि गॉल में आज सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन चिंता की खबर ये है कि आज भी अधिकतर समय बारिश की आशंका जताई गई है.

सोनल दिनुशा और धनंजय डी सिल्वा आज श्रीलंका की पारी को 84/4 से आगे बढ़ाएंगे. सोनल ने पहली पारी में शानदार शतक जड़ा था, वह दूसरी पारी में भी अच्छी लय में दिखे और भारतीय गेंदबाजों को चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द आउट किया जाए. वह 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। कप्तान धनंजय 31 पर नाबाद हैं. दूसरी पारी में मानव सुथार ने 2, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया है.

अभी तक के खेल का हाल

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच शतकीय साझेदारी ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, राहुल ने 82 और पडिक्कल ने 167 रनों की शानदार पारी खेली. ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक (51) जड़ा. श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 और केशरा नवंथा ने 3 विकेट लिए.

श्रीलंका के लिए पहली पारी में सोनल दिनुशा ने शतक (100) जड़ा, जो उनका पहला टेस्ट शतक था. निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए. पहली पारी में भारत के लिए मानव सुथार ने सर्वाधिक 4 और रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए. सिराज, कृष्णा और कुलदीप को 1-1 विकेट मिला था.

भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमट गई, ऋषभ पंत ने इस पारी में सर्वाधिक 66 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन बनाए. असीथा फर्नांडो ने दूसरी पारी में सबसे अधिक 4 विकेट लिए, प्रभात जयसूर्या ने 3 और लाहिरू कुमार ने 2 विकेट लिए.

भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पड़िक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण.

श्रीलंका की प्लेइंग 11: लहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चांदीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवंता, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिता फर्नांडो.